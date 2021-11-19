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Medya Hürriyet, 'şerefsiz'in peşini bırakmıyor
Medya

Hürriyet, 'şerefsiz'in peşini bırakmıyor

Ertuğrul Özkök'ün ayrılığının ardından Hürriyet'te Murat Meriç imzasıyla yayınlanan Ahmet Kaya yazısı dikkat çekti. Yazıda, Ahmet Kaya ile ilgili "Vay şerefsiz" manşeti atıldığı dönem gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Özkök'e eleştiriler yöneltildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 12:36:00 -
Hürriyet, 'şerefsiz'in peşini bırakmıyor

21 yıl önce Paris'teki evinde hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümünde Hürriyet'ye Murat Meriç imzasıyla bir yazı yayımlandı. Yazıda, Ahmet Kaya ile ilgili "Vay şerefsiz" manşeti atıldığı dönem gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan ve geçtiğimiz günlerde gazete ile yollarını ayıran Ertuğrul Özkök ile ilgili "Bu bahisteki en büyük tartışma, şu anda bu satırları okuduğunuz gazete tarafından atılan bir manşet. Ahmet Kaya, sonrasında hayatını, çok sevdiği memleketinden uzakta geçirmek durumunda kaldı. “Dönemin koşulları öyleydi” diyecekler olacaktır ama onu hedef gösterenlerin, ilerleyen yıllarda onun mezarını ziyaret etmesi ya da onunla ilgili yazılar yazması, manşetin etkisini yazık ki yok etmiyor. Hepimizin içinde bir yaraydı bu, öyle kaldı" denildi. "Dünya değişiyor ama Ahmet Kaya değişmeyecek" ifadelerini kullanan Meriç, "Onu sürgüne mahkûm edenler artık yerlerinde değil. Kalsalar da fark eden bir şey olmayacak: Ahmet Kaya hep yerinde, hep sevenlerinin kalbinde. Yaşasaydı da bu böyle olacaktı" dedi.

 

 
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