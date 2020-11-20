Hürriyet Emlak'tan İzmirli depremzedelere 1 yıllık kira desteği

İSTANBUL (AA) - Hürriyet Emlak, kalıcı deprem konutlarının ailelere teslim edilmesi beklenen 1 yıllık süre zarfında toplam 20 ailenin kira masraflarını tamamen üstlenecek.

Hürriyet Emlak'tan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası yapılan arama kurtarma ve yardım çalışmalarının ardından, depremzedeler için kalıcı destekler sunmak isteyen Hürriyet Emlak, profesyoneli olduğu “İhtiyaca göre en doğru konutu bulma” noktasından yola çıkarak Ahbap Derneği ve Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle harekete geçti. Buna göre Hürriyet Emlak, kalıcı deprem konutlarının ailelere teslim edilmesi beklenen 1 yıllık süre zarfında toplam 20 ailenin kira masraflarını tamamen üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, 20 aileye 1 yıl süreyle kesintisiz kira desteğiyle attıkları adımın, daha büyük bir hareketin ilk adımı olması açısından örnek teşkil edeceğini belirtti.

Tandoğan, şunları kaydetti:

“Hepimiz aynı çatı altındayız ve bu çatı altında hep birlikte iyileşeceğiz. Sıcak bir yuvanın aileler için önemini biliyoruz. En iyi bildiğimiz işi yaparak, mümkün olduğu kadar çok ailenin, kış koşulları ağırlaşmadan evlerine kavuşmasını istiyoruz. Ahbap Derneği ve Bayraklı Belediyesi ihtiyaç sahibi aileleri bulacak, bizim öncülüğümüzde bulunan evleri Belediyemiz deprem yönetmeliğine göre değerlendirip uygunluk verecek ve biz de kira masrafını üsteleneceğiz. Biz Hürriyet Emlak olarak ilk adımı atıyoruz. Kış şartları ağırlaşmadan, mümkün olduğu kadar çok aileyi yeni evlerine kavuşturmak için bütün markaları da bu iyiliği büyütmeye davet ediyorum."

Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen desteklerle Bayraklı’da aile sıcaklığında bir dayanışma örneği sergilendiğini ifade ederek, "Böyle bir ortamda bize güç veren herkese minnettarız. İlk günden itibaren Bayraklı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın barınma, gıda, ısınma ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyoruz. Kimin ne ihtiyacı varsa biz her zaman orada olacağız. Böylesine zor günlerde 20 depremzede ailemize kira desteğinde bulunmak üzere anlamlı bir proje üreterek, hayata geçirilmesine vesile olan başta Hürriyet Emlak ailesine, destekleriyle bize güç veren Ahbap Derneği'ne, ünlü sanatçımız Haluk Levent'e sonsuz teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



