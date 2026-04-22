Hürmüz’de korsanlık gerilimi büyüyor: İran ‘dur’ ihtarını dinlemeyen gemiyi vurdu
Umman Denizi’nde tansiyon bir kez daha zirveye çıktı. İran güçleri, "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle bir konteyner gemisini hedef alarak ateş açtı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü saldırıyı doğrularken, gemide ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Dün ABD tarafından İran’ın bir gemisi ele geçirirken, bugün İran’dan bir hamle geldi. Orta Doğu’da sular durulmak bilmiyor. İran güçleri, Umman Denizi’nde seyreden ticari bir konteyner gemisine uyarıları dikkate almadığı iddiasıyla saldırı düzenledi.
İran güçlerinin, Umman Denizi’nde "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtığı duyuruldu.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle İran güçlerince ateş açıldığı belirtildi.
Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açıldığı doğrulandı.
Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
Gündem
Siyonist-Haçlı ittifakının denizlerdeki korsanlığı BM yolunda! İran’dan ABD’ye "korsanlık" suçlaması