Hürmüz toplantısı ertelendi, Katar’dan üç ülkeyle diplomatik temas

Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının ertelenmesinin ardından Katar, üç Körfez ülkesiyle telefon diplomasisi yürüttü. Al Sani’nin ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile diplomatik çabaların koordinasyonu öne çıktı.

Görüşmelerde işbirliği ilişkilerinin ve bunları destekleyip geliştirme yollarının yanı sıra bölgesel son gelişmeler ele alındı.

Taraflar, özellikle gerilimi düşürme, bölgede güvenlik ile istikrarı sağlama amacını taşıyan diplomatik çabalar ve ortak koordinasyonu gözden geçirdi.

Al Sani, görüşmelerde Katar'ın, deniz seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alacak bir çözüme ulaşmayı amaçlayan tüm diplomatik çabaları ve bölgede sürdürülebilir barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlayan girişimleri desteklediğini vurguladı.

Söz konusu temaslar, Umman'ın, İran ile Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmasından saatler sonra gerçekleşti.