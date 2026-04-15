Hürmüz krizi Türkiye merkezli yeni enerji koridorlarını gündeme getiriyor!

İran kaynaklı Hürmüz Boğazı geriliminin enerji piyasalarında oluşturduğu dalgalanma, Türkiye’nin Irak, Suriye, Körfez ve Hazar Havzasını Avrupa’ya bağlayan yeni hatlar üzerinden bölgesel enerji merkezi olma hedefini yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar bazı projelerde önemli engeller bulunduğunu belirtirken, Ankara’nın süreci iyi değerlendirememesi halinde stratejik bir fırsatın kaçabileceğine dikkat çekiyor.

Ortadoğu’da son dönemde derinleşen güvenlik krizi, yalnızca bölgesel dengeleri değil, küresel enerji akışını da doğrudan etkileyen yeni bir kırılma üretti. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde oluşan riskler, petrol ve doğalgaz sevkiyatında deniz taşımacılığına dayalı mevcut modelin ne kadar kırılgan olduğunu yeniden ortaya koydu. Bu tablo, başta Körfez olmak üzere bölgedeki üretici ülkeleri, enerji ithalatçısı Avrupa’yı ve transit ülke olmayı hedefleyen aktörleri alternatif güzergâhlara yöneltti.

Bu yeni denklemde Türkiye, yalnızca coğrafi konumu nedeniyle değil, mevcut boru hatları, liman altyapısı, Avrupa pazarına erişimi ve çok yönlü bölgesel bağlantı kurabilme kapasitesi nedeniyle öne çıkıyor. Ankara’nın son dönemde gündeme taşıdığı projeler, tek tek ele alındığında farklı zorluk seviyelerine sahip olsa da birlikte okunduğunda aynı stratejik hedefe işaret ediyor: Hürmüz’e bağımlılığı azaltan, kara ve boru hattı temelli yeni bir enerji koridorunun merkezine Türkiye’yi yerleştirmek.

Bu çerçevede tartışılan başlıkların başında Irak’ın güneyindeki Basra havzasını Türkiye’ye bağlayacak yeni petrol hattı geliyor. Hâlihazırda Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden işleyen fakat uzun süredir kapasitesinin altında kullanılan sistemin güneye doğru genişletilmesi, Irak petrolüne Hürmüz dışında yeni bir çıkış imkânı sağlayabilir. Böyle bir hat, yalnızca Irak’ın ihracat esnekliğini artırmakla kalmaz; Türkiye’nin Ceyhan merkezli enerji terminali rolünü de ciddi biçimde güçlendirir. Ancak bu seçeneğin önünde Irak iç siyasetindeki uzlaşı eksikliği, yatırım ihtiyacı ve hattın geçeceği güzergâhlardaki güvenlik riskleri bulunuyor.

Benzer şekilde Suriye sahası da son dönemde yeniden enerji haritasının parçası olarak tartışılıyor. Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarının Türkiye-Irak boru hattı ağına eklemlenmesi ihtimali, teknik olarak bazı diğer projelere kıyasla daha uygulanabilir görülüyor. Bununla birlikte üretim kapasitesinin sınırlı oluşu, sahaların denetimine ilişkin belirsizlikler ve güvenlik sorunları bu başlığı ihtiyatla değerlendirmeyi gerektiriyor. Yine de savaş sonrası Suriye’nin ekonomik toparlanmasında enerji altyapısı belirleyici unsurlardan biri olacağı için, Ankara ile Şam arasında oluşabilecek yeni temas zemini enerji geçişleri üzerinden daha somut bir içerik kazanabilir.

Türkiye’nin önünde duran bir diğer seçenek ise Hazar havzası. Uzun süredir gündemde olan Trans-Hazar Doğalgaz Boru Hattı, Türkmenistan gazının Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan’a, oradan da Türkiye vasıtasıyla Avrupa’ya ulaştırılmasını öngörüyor. Bu proje yeni değil; ancak Avrupa’nın Rusya dışı kaynak arayışı, Orta Koridor tartışmaları ve bölgesel krizlerin deniz taşımacılığı üzerindeki baskısı, bu hattı geçmişe kıyasla daha güncel hale getirmiş durumda. Buna rağmen deniz altı hattının yüksek maliyeti, hukuki prosedürler, ilave altyapı ihtiyacı ve uzun vadeli ticari alım garantilerinin belirsizliği bu güzergâhın önündeki başlıca sınamalar olarak öne çıkıyor.

Körfez ayağında ise en çok konuşulan başlıklardan biri Katar gazının Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye taşınması fikri. Bu senaryo, stratejik bakımdan dikkat çekici olsa da ekonomik ve siyasi açıdan en kırılgan başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor. Uzun mesafeli, çok ülkeli ve yüksek güvenlik riski taşıyan bir hattın inşası yalnızca teknik mesele değil; aynı zamanda uzun vadeli bölgesel uzlaşma gerektiriyor. Üstelik Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz temelli ihracat modelinin sunduğu esneklik, boru hattı seçeneğinin cazibesini sınırlıyor. Bu nedenle söz konusu proje kısa vadeli bir gerçeklikten ziyade, daha çok kriz anlarında yeniden hatırlanan stratejik bir ihtimal niteliği taşıyor.

Bütün bu projeler bir arada değerlendirildiğinde, bölgede son dönemde yeniden konuşulan “dört deniz” yaklaşımının arka planı daha net görülüyor. Basra Körfezi, Hazar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz arasında yeni bir bağlantı ağı kurma fikri, Türkiye ile Suriye’yi enerji ve ticaret geçişlerinin ana omurgası haline getirmeyi amaçlayan geniş bir stratejik vizyona dayanıyor. Bu vizyon, yalnızca boru hattı inşa etmekten ibaret değil; limanlar, demiryolları, kara taşımacılığı, depolama merkezleri, elektrik enterkonneksiyonları ve tedarik zinciri bütünleşmesi gibi unsurları da kapsıyor. Yani mesele bir hattın nereden geçeceği kadar, yeni bir bölgesel dolaşım mimarisinin kurulup kurulamayacağıyla ilgili.

Türkiye’nin önündeki stratejik imkân

Türkiye açısından burada dikkat çekici olan husus, son krizle birlikte ilk kez birden fazla hattın aynı anda Ankara lehine tartışılmaya başlamasıdır. Irak petrolü için kuzey çıkışı, Suriye üzerinden yeni bağlantılar, Türkmenistan gazı için Anadolu güzergâhı ve Körfez’den Avrupa’ya uzanan alternatif enerji koridorları, farklı yoğunluklarda da olsa Türkiye’yi ortak geçiş merkezi olarak işaret ediyor. Bu durum, Ankara’ya sadece transit gelir sağlayacak teknik bir avantaj sunmuyor; aynı zamanda enerji diplomasisinde daha yüksek pazarlık gücü, Avrupa nezdinde stratejik önem artışı ve bölgesel siyasi temaslarda yeni araçlar da kazandırabilir.

Ceyhan’ın daha güçlü bir enerji terminaline dönüşmesi, Türkiye’nin yalnızca tüketici ve transit ülke kimliğini değil, fiyatlama, depolama, işleme ve yeniden sevkiyat kapasitesini de genişletebilir. Benzer biçimde elektrik bağlantıları, doğalgaz enterkonneksiyonları ve petrol akışlarının çeşitlenmesi, Türkiye’nin enerji güvenliğini de tek kaynak ve tek güzergâha bağımlı olmaktan çıkarabilir. Bu yönüyle mesele yalnızca dış ticaret ya da dış politika değil; doğrudan milli enerji güvenliği ve orta vadeli ekonomik dayanıklılık meselesidir.

Fırsat kadar sınama da büyük

Ancak mevcut tabloyu abartılı iyimserlikle okumak da isabetli görünmüyor. Çünkü masadaki projelerin tamamı aynı derecede olgunlaşmış değil. Bazıları siyasi niyet düzeyinde, bazıları uzun süredir konuşulan ama finansman bulamayan başlıklar, bazıları ise ancak bölgesel normalleşme hızlanırsa anlam kazanabilecek projeler niteliğinde. Bu nedenle Türkiye’nin önünde bulunan fırsat, kendiliğinden sonuca dönüşecek bir tarihî akıştan ziyade, dikkatli ve çok katmanlı bir strateji gerektiriyor.

Öncelikle güvenlik başlığı belirleyici önem taşıyor. Irak ve Suriye hattındaki sahaların kontrolü, milis tehditleri, sabotaj riski ve devlet otoritesinin parçalı görünümü, özellikle kara temelli enerji hatlarında temel sorun alanı olmaya devam ediyor. İkinci olarak finansman ihtiyacı oldukça yüksek. Milyarlarca dolarlık yatırım gerektiren boru hattı ve tamamlayıcı altyapı projeleri, yalnızca siyasi iradeyle değil; kredi, yatırımcı güveni, uzun vadeli alım sözleşmeleri ve uluslararası hukuki zeminle ilerleyebilir. Üçüncü olarak da bölgesel uzlaşı eksikliği sürüyor. Çok ülkeli projelerin başarıya ulaşması için yalnızca teknik mutabakat değil, istikrarlı siyasi eşgüdüm gerekiyor.

Bununla birlikte mevcut kriz, tüm bu zorluklara rağmen Türkiye lehine yeni bir zaman penceresi açmış görünüyor. Zira normal şartlarda yıllarca teorik düzeyde kalan bazı hatlar, Hürmüz’de yaşanan belirsizlik nedeniyle artık daha somut biçimde tartışılıyor. Bu da Ankara’ya, “erken hazırlanan ve diplomatik zemini önceden kuran ülke” olma imkânı sunuyor.

Türkiye’nin burada yapması gereken, bütün projeleri aynı anda nihai ve kesin yatırım başlığına dönüştürmeye çalışmak değil; önce uygulanabilir olanları önceliklendiren kademeli bir strateji izlemektir. Irak-Türkiye hattının kapasitesinin etkin kullanımı, Ceyhan merkezli enerji altyapısının güçlendirilmesi, Suriye sahasında kontrollü ve gerçekçi bir enerji diplomasisi kurulması ve Trans-Hazar için Azerbaycan-Türkmenistan hattında siyasi destek üretilmesi, daha rasyonel bir ilk aşama olarak öne çıkıyor. Buna karşılık Katar-Türkiye hattı gibi daha büyük ve daha kırılgan projeler, kısa vadeli bir sonuçtan ziyade uzun vadeli stratejik ihtimal olarak ele alınmalı.

Sonuç olarak Hürmüz krizi, Ortadoğu’da enerji yollarının yeniden düşünülmesine yol açarken Türkiye’yi bu yeni denklemin merkez adaylarından biri haline getirmiş durumda. Bu tablo, Ankara için otomatik bir kazanım anlamına gelmiyor; fakat doğru okunursa ciddi bir stratejik fırsat sunuyor. Türkiye bu dönemi yalnızca günübirlik kriz yönetimiyle geçirirse, önünden geçen hatların sonunda başka merkezlerde toparlandığı bir tabloyla karşılaşabilir. Buna karşılık diplomasi, güvenlik, finansman ve altyapı başlıklarını eş zamanlı yürütebilirse, yıllardır teorik düzeyde konuşulan enerji merkezi hedefi ilk kez daha somut bir zemine kavuşabilir. Buradaki asıl mesele, fırsatın büyüklüğünden çok, bu fırsatın devlet aklıyla zamanında tutulup tutulamayacağıdır.