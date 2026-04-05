  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Kadın - Aile
26
Yeniakit Publisher
Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Osmanlı saraylarından halk mutfaklarına uzanan enfes bir tatlandırıcı ve yemeklere kimlik kazandıran tarçını yakından tanımak lazım...

1
#1
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Osmanlı saraylarından halk mutfaklarına uzanan yolculuğuyla dikkat çeken Dar-ı Çin, tarçın olarak bilinen bu baharat bir tutamıyla yemeklere derin aroma katıyor, sağlık faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Bu kadim baharatın sırları gün ışığına çıkıyor.

#2
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin ve çeşitli mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Dar-ı Çin, günümüzde tarçın adıyla anılıyor ve sofralardaki yerini korumaya devam ediyor.

#3
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Hem lezzeti hem de şifalı özellikleriyle öne çıkan bu baharat, geçmişten günümüze uzanan bir mirası temsil ediyor.

#4
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Osmanlı mutfağının raflarında yıllardır kullanılan ve dâr-ı çîn adıyla anılan bu baharat, geçmişte Çin ağacı olarak da biliniyordu.

#5
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Saray sofralarından halkın mutfaklarına kadar geniş bir yelpazede yer bulan Dar-ı Çin, özel konumuyla birçok tarifin vazgeçilmezi haline geldi.

#6
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Uzak diyarlardan gelen bu baharat, Osmanlı mutfak sanatının zenginliğini yansıtan önemli unsurlardan biriydi.

#7
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Zaman içinde hem saray aşçılarının özenli reçetelerinde hem de halk arasında günlük yemeklerde kendine sağlam bir yer edindi.

#8
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Günümüzde tatlılardan içeceklere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan Dar-ı Çin, bir tutam eklendiğinde bile yemeğin karakterini değiştirebilen gizli bir dokunuş sunuyor.

#9
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Damakta bıraktığı sıcak ve davetkar aroma, tariflere benzersiz bir derinlik katıyor.

#10
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Özellikle sütlü tatlılarda ve hamur işlerinde fark yaratıyor. Sütlaç, kek, kurabiye veya elmalı tatlılarda kullanıldığında aromayı derinleştirerek daha zengin bir tat profili oluşturuyor.

#11
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Sadece tatlılarla sınırlı kalmayan tarçın, bazı geleneksel et yemeklerinde de baharat dengesini sağlayan önemli bir malzeme olarak Osmanlı mutfağında yerini almıştı.

#12
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Bu özelliğiyle yemeklere hem uyumlu hem de çarpıcı bir lezzet katmanı ekliyordu.

#13
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Tarçın, içeceklerde de sıkça tercih ediliyor. Özellikle sıcak suya eklenerek veya çayla birlikte tüketildiğinde hoş bir koku yayıyor ve içimi keyifli kılıyor.

#14
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Kış aylarında hazırlanan bitki çaylarının vazgeçilmezlerinden biri olması tesadüf değil.

#15
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Bu özelliğiyle soğuk havalarda hem lezzet hem de rahatlama sağlıyor. Bir fincan sıcak içeceğe kattığı o özel dokunuş, günün yorgunluğunu almak için ideal bir seçenek sunuyor.

#16
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Sağlık açısından birçok faydası bulunan tarçının, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabildiği, sindirimi desteklediği ve antioksidan özellikler taşıdığı belirtiliyor.

#17
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Bu özellikleri sayesinde dengeli beslenmeye önem verenlerin mutfaklarında sıkça yer buluyor. Ayrıca iştah kontrolüne destek olabileceği konuşulanlar arasında.

#18
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Tatlı krizlerini yatıştırmaya yardımcı olması nedeniyle diyet programlarında da tercih ediliyor.

#19
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Yoğurt, taze meyveler veya yulaf ezmesiyle birlikte kullanıldığında hem lezzetli hem de besleyici öğünler hazırlanabiliyor.

#20
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Böylece günlük beslenmede hem pratik hem de faydalı bir alternatif oluşturuyor.

#21
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Dar-ı Çin'in bu çok yönlü kullanımı, onu sadece bir baharat olmanın ötesine taşıyor.

#22
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Gerek geleneksel tariflerde gerekse modern mutfak denemelerinde yer alan tarçın, hem geçmişin lezzetlerini yaşatıyor hem de geleceğin sağlıklı beslenme trendlerine uyum sağlıyor.

#23
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Bir tutam Dar-ı Çin ile mutfaklar hem daha lezzetli hem de daha şifalı hale gelebilir. Günümüz aşçıları ve ev hanımları da bu kadim mirası keşfetmeye devam ediyor.

#24
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Uzak Asya kökenli Dâr-ı Çin, Osmanlı mutfağının en değerli baharatlarından biriydi.

#25
Foto - Bir tutamı yetiyor: Osmanlı mutfağının efsanevi baharatı Dar-ı Çin: Lezzet ve şifanın asırlık mirası

Saray aşçılarının maharetli ellerinde et yemeklerinden tatlılara, şerbetlerden sıcak içeceklerine kadar her tarife derinlik ve sıcak bir aroma katan bu baharat, bugün de aynı büyüyü sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mutfak mutfak lezzet

Hani faydaları ne ise yariyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23