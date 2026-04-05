‘Erken seçim Meclis’in iradesinde’

HABER MERKEZİ

8 sandalyenin boş olduğunu hatırlatan Özel’in “Meclis Genel Kurul’unda görüşmeksizin 22 milletvekilini istifa ettirerek ara seçime gitme imkânı var” iddiasını, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı çürüttü. Yazıcı, milletvekilliğinin düşmesi için istifa beyanının yeterli olmadığını belirtti. TBMM Genel Kurulu’nun onayı olmadan beyanın anlam taşımayacağını vurguladı. AK Parti Antalya Milletvekili olarak da görev yapan Yazıcı, Akit’e şu açıklamalarda bulundu: “Milletvekillerinin istifalarının hukuki sonuçları anayasamızın 84’üncü maddesinin ilk fıkrasında düzenlenmektedir. Bu fıkraya göre ‘İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM’de Başkanlık Divanı tarafından tespit edildikten sonra Genel Kurul’ca kararlaştırılır’ denmektedir. Görüldüğü gibi milletvekilliği statüsünün istifa nedeniyle hukuken düşmesi için sadece ilgili milletvekilinin istifa beyanı yeterli değildir. Anayasamız, bu beyana TBMM kararının eklenmesiyle milletvekilliği statüsünün düşeceğini hükme bağlamıştır. Bu nedenle 22 milletvekili istifaya ikna edilse dahi bu istifanın planlanan sonucu doğurması ancak TBMM’nin kararıyla mümkün olabilecektir.”