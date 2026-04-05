Teknoloji Bakan Kacır girişimcilerle buluştu: Türkiye, icat çıkaranların başarı hikâyeleri yazabildiği bir ülke haline geldi
Teknoloji

Bakan Kacır girişimcilerle buluştu: Türkiye, icat çıkaranların başarı hikâyeleri yazabildiği bir ülke haline geldi

Yeniakit Publisher
Bakan Kacır girişimcilerle buluştu: Türkiye, icat çıkaranların başarı hikâyeleri yazabildiği bir ülke haline geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil hayal kuranların, araştıranların, geliştirenlerin, inovasyon yapanların ve icat çıkaranların başarı hikâyeleri yazabildiği bir ülke haline geldiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 114 teknoparktaki 12 bin 800'den fazla girişimin araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinde bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin özel sektörü bugün inovasyon ekosisteminin lokomotifi haline geldi." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kacır, Teknopark İstanbul'da düzenlenen Girişimci Buluşması Programı'nda girişimcilerle bir araya geldi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayi ülkesi olmasının yanında teknoloji ülkesi olduğuna da dikkati çekerek, Türkiye'nin sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil hayal kuranların, araştıranların, geliştirenlerin, inovasyon yapanların ve icat çıkaranların başarı hikâyeleri yazabildiği bir ülke haline geldiğini bildirdi.

Bu durumun teknoparklarla, AR-GE ve tasarım merkezleriyle mümkün olduğunu belirten Kacır, "Üniversitedeki bilginin teknoloji girişimciliğiyle buluşturulması sayesinde mümkün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Türkiye'de 23 yıl önce sadece 2 teknoparkın yer aldığına ve sadece 56 şirketin bu teknoparklarda AR-GE faaliyetlerinde bulunduğuna işaret ederek, "Bugün Türkiye'de 114 teknopark var ve 12 bin 800'den fazla girişim Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme ve inovasyon yapıyor." ifadesini kullandı.

"YENİ FİKİRLER FABRİKALARI İNŞA ETTİK"

Araştırma altyapısında elde edilen başarının da altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin özel sektörü bugün inovasyon ekosisteminin lokomotifi haline geldi. Araştırma altyapılarımızla, laboratuvarlarımızla adeta yeni fikirler fabrikaları inşa ettik. Sonuçlarını da her alanda görmeye başladık. Ne kadar büyük sorunlar olursa olsun, karanlık ne kadar baskın hale gelmiş olursa olsun biz inanıyoruz ki her zaman bir kolaylık vardır ve muhakkak bir aydınlık yakındır. Biz bu anlayışla bu inançla çalıştık tarih boyunca ve bugün de bundan sonra da bu inançla yolumuza devam edeceğiz."

Bakan Kacır'dan tasarruf uyarısı!
Bakan Kacır’dan tasarruf uyarısı!

Gündem

Bakan Kacır’dan tasarruf uyarısı!

Batı'nın lütfuna değil, milli güce tam biat! Bakan Kacır'dan tarihi uyarı: "Kendi teknolojisini üretmeyen bu dünyada ayakta kalamaz!"
Batı'nın lütfuna değil, milli güce tam biat! Bakan Kacır'dan tarihi uyarı: "Kendi teknolojisini üretmeyen bu dünyada ayakta kalamaz!"

Gündem

Batı'nın lütfuna değil, milli güce tam biat! Bakan Kacır'dan tarihi uyarı: "Kendi teknolojisini üretmeyen bu dünyada ayakta kalamaz!"

ROKETSAN, İsrail ve ABD'nin uykusunu kaçırdı
ROKETSAN, İsrail ve ABD'nin uykusunu kaçırdı

Gündem

ROKETSAN, İsrail ve ABD'nin uykusunu kaçırdı

