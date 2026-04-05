SON DAKİKA
İran harekete geçiyor: ABD ve İsrail'e büyük sürpriz var!
İran harekete geçiyor: ABD ve İsrail’e büyük sürpriz var!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İranlı bir güvenlik yetkilisi, Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin planlara ve belirli bir hedef listesine göre ilerlediğini belirterek, "Amerika ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var. Sadece biraz zaman alacak” dedi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik terör saldırıları sürerken, Tahran yönetiminden düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı’na konuşan İranlı bir güvenlik yetkilisi, Tahran yönetiminin planlara ve belirli bir hedef listesine göre ilerlediğini belirterek, "Amerika ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var. Sadece biraz zaman alacak" dedi.

DÜŞMANI İYİ ÖĞRENDİK

ABD’nin İran altyapısına yönelik saldırı tehditlerini "gülünç" olarak niteleyen yetkili, bunları "Amerikan askeri operasyonlarının başarısızlığının göstergesi" olarak yorumladı. Söz konusu yetkili, ABD’nin "temiz, hızlı ve kolay saldırı" stratejisinde başarısız olduğunu vurgulayarak, "Asimetrik savaşta düşmanı nasıl yıpratacağımızı iyi öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.

OSMAN AYDIN

ABD SAVAŞI KAYBETTIĞINI ANLADIĞI İÇIN YIKIM ŞANTAJINA BAŞ VURDU IŞTE BURDA DEVLETLERI N GEÇMIŞ TARIHLERININ ÖNEMI ORTAYA ÇIKIYOR IRAN ASIRLARDIR VAR ABD 300 YIL ISRAIL 80 YIL TECRUBELERI YOK SADECE SILAHLARINA GUVRNIYORLAR ONLARDA TEKER TEKER AVLANIYORLAR ZAFER MUSLUMANLARINDIR ALLAHIN IZNIĞLEN BIZ IRANLAN KOMŞUYUZ 400 YILDA ARAMIZDA SAVAŞ OLMAMIŞTIR ILIŞKILERIMIZ ZAMANLA INIŞLI ÇIKIŞLI OLSADA HEP BIR ORTA YOL BULUNMUŞTUR BUNU SIYONISTLER IYI BILDIĞI İÇIN TAKLIT FUZELERI IRAN TOPRAKLARINDAN BIZE GÖNDEREK BIZI TUZAĞA ÇEKMEK ISTEDI ISTE DEVLET TECRUBELERI BURADA DEVREYE GIRDI AKILLI HAREKET EFILDI IRAN YETKILILERI HEP BIR AGIZDAN BIZ BÖYLE BIR FUZE TURKIYEYE GÖNDERMEDIK TUZSKLARDA BOŞA ÇIKTIBIZ DAHIL OLMADIK BIZ KUKLA YONETIMLERE DAHIL DEĞILIZ BIZ ÖZGUR DEVLETIZ BIZ SAVUNMADADA ÖZGUR OLMAYA BAŞLADIK ARTIK KRNDI SILAHIMIZI KRNDIMIZ YAPIYORUZ ANLADINIZMI HERONCULAR
