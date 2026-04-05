Ekonomi Türkiye'ye karşı hem içeriden hem dışarıdan kara propaganda! 'Faiz politikası' iddialarına çifte yalanlama
Ekonomi

Türkiye’ye karşı hem içeriden hem dışarıdan kara propaganda! ‘Faiz politikası’ iddialarına çifte yalanlama

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Türkiye’ye karşı hem içeriden hem dışarıdan kara propaganda! ‘Faiz politikası’ iddialarına çifte yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, faiz politikasına dair ortaya atılan değerlendirmelere yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yerli ya da yabancı hiçbir toplantıda prensip gereği faiz politikası hakkında görüş bildirmediği vurgulandı. Söz konusu yorumların Bakanlık ve Bakan’ı bağlamadığı ifade edildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır. Bu çerçevede, Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair izlenim olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı kesinlikle bağlamamaktadır" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "TCMB, iletişim politikasını şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, 'daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla; genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik sorular yanıtlanmaktadır.

Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, halihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır. Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir. TCMB'nin resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum, izlenim ve açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Cengiz

İçimizde vicdanları zift bağlamış hainler yeter dışarıya gerek yok
