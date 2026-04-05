İran: Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu Yalancı şaşırtmadı!

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Zülfikari, ABD Başkanı Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.

İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.

Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu

İran'da insan avı başlatıldı! Düşürülen F-35 savaş uçağının pilotunu canlı getirene ödül!

İran’da insan avı başlatıldı! Düşürülen F-35 savaş uçağının pilotunu canlı getirene ödül!

Pilotlar nerede? Savaş uçağı vurulan ABD'den açıklama

Pilotlar nerede? Savaş uçağı vurulan ABD'den açıklama

Amerikan rüyası kabusa döndü! İran'dan Trump'la alay eden "pilot" mesajı: Bunlar kesinlikle birer dahi!

Amerikan rüyası kabusa döndü! İran'dan Trump'la alay eden "pilot" mesajı: Bunlar kesinlikle birer dahi!

Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon

Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon

Vatandaş

Alamnyadaki haber kurtarıldı diye haber yapiyorlar hangisi doğru acaba

Ccc

İdam edilecek Filistinli esirlere karşı ele geçirilen israelli ve abd li Esirler idam edilmeli. Hatta ülkemizdeki siyonlar sebetaylar İrana verilmeli ve Onlar da idam edilmeli.
