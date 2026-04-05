  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Kadın - Aile
15
Yeniakit Publisher
Yoğun mineral içeriği ile... Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal iksir!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yoğun mineral içeriği ile... Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal iksir!

Bu mevsim geçişlerinde mutlaka doğal takviyelerle vücudumuzu dimdik tutmak elimizde...

#1
Soğuk havalarda bağışıklığınızı korumanın en lezzetli yolu mutfağınızda gizli. Vücudu içeriden besleyen kemik suyu çorbası minerallerle dolu bu şifalı tarif ile hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturuyor. Deneyin farkı görün.

#2
Günümüzün yoğun temposu ve mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi korumak öncelikli hale geliyor. Doğal ve besleyici gıdalarla hazırlanan ev yapımı çorbalar bu noktada büyük rol oynuyor.

#3
Özellikle kemik suyu çorbası geleneksel mutfakların vazgeçilmezi olarak biliniyor. İçeriğindeki zengin mineraller ve doğal bileşenler sayesinde vücudu destekliyor ve sindirimi kolaylaştırıyor.

#4
Bağışıklık sistemi vücudun en önemli savunma hattıdır. Günlük beslenme alışkanlıkları bu hattın gücünü doğrudan belirliyor. Kemik suyu çorbası da tam bu noktada devreye giriyor.

#5
Yoğun mineral içeriği ile vücudun ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyor. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu çorba yorgunluk anlarında da toparlayıcı etki gösteriyor. Adeta doğal bir destek kaynağı olan çorba düzenli tüketildiğinde bağışıklık direncini artırabiliyor.

#6
Tarif için bir litre tercih en ilikli kemikten elde edilmiş kemik suyu temel malzeme olarak kullanılıyor. Orta boy bir soğan ve iki diş sarımsak lezzet ve şifa katıyor. Bir havuç ile bir patates sebze zenginliğini tamamlıyor.

#7
Bir yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı ile kavurma işlemi yapılıyor. İsteğe bağlı un kıvam veriyor. Tuz karabiber temel baharatlar arasında yer alıyor.

#8
Zerdeçal ve bir çay kaşığı toz veya taze zencefil antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor. Bir avuç ince doğranmış maydanoz ve yarım limon suyu ise son dokunuşu sağlıyor.

#9
Hazırlık oldukça basit. Tencereye yağı koyup ince doğranmış soğan ve sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurmakla başlanıyor. Ardından küp doğranmış havuç ve patates eklenerek birkaç dakika çevriliyor.

#10
Un kullanılacaksa bu aşamada ilave edilip kısa süre daha kavruluyor. Kemik suyu eklenerek karışım kaynamaya bırakılıyor. Kaynadıktan sonra baharatlar katılıyor.

#11
Altı kısılarak sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriliyor. Pişme sonunda limon suyu eklenip karıştırılıyor. Servis sırasında üzerine maydanoz serpiliyor.

#12
Çorbanın lezzetini artırmak için kemik suyunun kaliteli olmasına dikkat edilmeli. Uzun süre haşlanmış ilikli kemikler en iyi sonucu veriyor.

#13
Baharat miktarları damak zevkine göre ayarlanabilir. Özellikle zerdeçal ve zencefil gibi baharatlar çorbaya hem renk hem de ekstra şifa katıyor. Çorba sıcak servis edildiğinde en verimli şekilde tüketiliyor. Yanında taze ekmek veya salata ile dengeli bir öğün oluşturmak mümkün.

#14
Bu tarifi düzenli olarak sofranıza ekleyerek bağışıklık sisteminize doğal bir destek sağlayabilirsiniz. Hem lezzetli hem besleyici olan kemik suyu çorbası özellikle kış aylarında kurtarıcı rol üstleniyor. Deneyenler genellikle bağımlısı oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23