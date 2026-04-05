Tereyağını sakın buzdolabında saklamayın! Öyle bir zararı varmış ki halbuki... Yok artık!
Tereyağını hemen buzdolabına koymak meğerse hiç faydalı bir eylem değilmiş...
Mutfakların vazgeçilmezi, yemeklerin lezzet sırrı tereyağı, hemen her evin buzdolabında baş köşede yer alır. Ancak gıda uzmanları ve profesyonel şeflerden gelen son uyarılar, bu alışkanlığın aslında büyük bir hata olduğunu ortaya koydu! Çoğumuz bozulmaması için tereyağını soğukta tutsak da, meğer bu işlemin öyle bir zararı varmış ki...
Yüzyıllardır süregelen alışkanlıklarımızla tereyağını hemen buzdolabına kaldırırız ancak gıda uzmanlarından ezber bozan bir uyarı geldi: Tereyağını buzdolabında saklamak aslında büyük bir hata olabilir. Gıda uzmanları, tereyağının buzdolabında saklanmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Uzmanlar tereyağının, uygun koşullarda kapalı bir kap içerisinde tutulduğu müddetçe, oda sıcaklığında tazeliğini koruyacağını söyledi.
Düşük nemi ve çok az miktardaki protein-karbonhidrat içeriği sayesinde tereyağı, diğer süt ürünleri gibi bakteri ve küf için cazip bir ortam oluşturmuyor.
Bu nedenle, uygun bir kapta saklandığında tezgah üzerinde kalması herhangi bir risk oluşturmuyor.
Ancak uzmanlar, tereyağını açıkta bırakmanın veya yalnızca orjinal kağıt ambalajında tutmanın bakteri üremesine yol açabileceğini hatırlattı.
Bu nedenle mutlaka kapaklı bir tereyağı kabında saklanmasını öneriyor. Ayrıca güneş alan yerler veya fırın gibi sıcak noktalar da tercih edilmemeli.
Yine uzmanlara göre, tereyağını soğuk ortamda saklamayı seçenler için tuzlu tereyağı buzdolabında bir-iki ay, dondurucuda ise dokuz aya kadar dayanabiliyor.
Ancak soğukta bekleyen tereyağının fazla sertleşmesi, birçok kişinin ihtiyacından fazla kesmesine veya tezgahta beklerken erimesine neden oluyor.
Bu basit saklama yöntemi, hem yemeğin hazırlanmasını kolaylaştırıyor hem tereyağının tazeliğini koruyor.
Uzmanlar, "mutfakta yapacağınız küçük değişiklikler bile büyük bir fark yaratabilir. Tereyağını doğru şekilde muhafaza ederek hem israfını azaltabilir hem de yemek hazırlama sürecini çok daha pratik hale getirebilirsiniz" diyerek önerilerini tamamladı.
Tereyağı buzdolabında bulunan diğer yiyeceklerin kokusunu kolayca üzerine çektiğinden bu, tadının değişmesine yol açabilir.
Ayrıca soğukta bekleyen tereyağı sertleştiğinden sürmesi de zor bir hal alır. Bu nedenle, oda sıcaklığında saklamak daha pratik olacaktır.
