Hakan Fidan Şam'da! Suriye'nin yeniden inşası ve terörle mücadele için dev zirve!
Hakan Fidan Şam'da! Suriye'nin yeniden inşası ve terörle mücadele için dev zirve!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tarihi Suriye temasları kapsamında Şam Uluslararası Havalimanı’na ayak bastı. Bölgesel dengeleri sarsacak bu kritik ziyarette Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından resmi törenle karşılanırken, masada Suriye'nin geleceğini tayin edecek hayati dosyalar yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyareti çerçevesinde, Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye’de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi, Suriye’nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye’ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan’daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülmektedir.

Bakan Fidan’ın, Suriye’ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’yla üçlü bir görüşme de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ben cesaretliyim

Param yok diyen suriyede iş yapabilirmi elbette hayır. Masonlar suriyeyi ablukaya alırken, cok dikkatli adım atmak gerek
