Hürmüz Boğazı yeniden kapandı! ABD Başkanı Trump'tan jet hızında açıklama
Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması hakkında konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 'İran bize şantaj yapamaz' dedi. Tahran ile yürütülen müzakereler hakkında ise Trump 'Anlaşmaya varıp varamayacağımızı gün sonuna kadar öğreneceğiz. İran ile görüşmeler iyi gidiyor' açıklamasını yaptı.
Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Eğer ben bir demokrat olsaydım şuan benim yaptıklarım her yerde biliniyor olurdu, her yerde ledlerle söylüyor olurlardı
Amerika'daki sağlık sistemi ile gerçekten gurur duyuyorum
İran ABD'ye şantaj yapamaz.
Anlaşmaya varıp varamayacağımızı gün sonuna kadar öğreneceğiz
İran ile görüşmeler iyi gidiyor.