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Dünya Hürmüz Boğazı için olay çıkış! “Adını Trump Boğazı yapalım mı?”
Dünya

Hürmüz Boğazı için olay çıkış! “Adını Trump Boğazı yapalım mı?”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hürmüz Boğazı için olay çıkış! "Adını Trump Boğazı yapalım mı?"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın ABD kontrolünde olduğunu öne sürerek bölgenin adının değiştirilmesini gündeme taşıdı. Donald Trump’ın çıkışına Beyaz Saray’dan da dikkat çeken bir karşılık geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

 

Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin paylaşım yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı’nın ABD’nin kontrolü altında olduğuna yönelik söylemlerini yineleyerek, "Artık burayı ABD kontrolü altında tuttuğumuza göre adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika gibi, eskisinden çok daha popüler olurdu" ifadelerini kullandı.

 

Trump’ın açıklaması, Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabı üzerinden de "Kulağa hoş geliyor" ifadeleriyle yeniden paylaşıldı.

ABD Başkanı, daha önce yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı olarak gördüğünü söylemişti.

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