Hürmüz Boğazı açıldı, petrol fiyatları çakıldı

İran’ın ateşkes süresi boyunca tüm ticari gemilere geçiş izni vermesi, küresel enerji arzına yönelik endişeleri hızla dağıttı. Kararın ardından ham petrol fiyatlarında sert kayıplar görüldü:

Brent petrol: Varil başına 9,01 dolar (%9,07) düşüşle 90,38 dolara geriledi. Gün içinde 86,09 dolar seviyeleri test edildi.

ABD Batı Teksas (WTI): 10,48 dolar (%11,45) gibi rekor bir kayıpla 83,85 dolara indi.

Her iki kontratta da 8 Nisan’dan bu yana en keskin günlük düşüş kaydedilirken, uzmanlar piyasanın artık "risk primi" yerine "arz bolluğuna" odaklandığını belirtiyor.

Sevkiyatlar başladı: 20 gemi yola çıktı

Gemi takip verilerine göre, açıklamanın hemen ardından yaklaşık 20 tanker Körfez’den çıkış yaparak Hürmüz Boğazı üzerinden dünya pazarlarına yöneldi. Ancak analistler, sevkiyatların başlamasının hemen bir rahatlama sağlamayacağı konusunda temkinli.

SEB Research analisti Ole Hvalbye, Körfez’den kalkan bir geminin Avrupa’nın ana limanı olan Rotterdam’a ulaşmasının yaklaşık 21 gün sürdüğünü, bu nedenle Avrupa piyasalarındaki sıkışıklığın bir süre daha devam edebileceğini ifade etti.

"Anlaşma olmazsa trafik yeniden durabilir"

Petrol fiyatlarındaki bu gerilemeye rağmen belirsizlik tam olarak ortadan kalkmış değil. PVM Oil Associates analisti Tamas Varga, İran’ın nükleer programı ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik nihai bir uzlaşı sağlanamazsa, boğaz trafiğinin her an yeniden durdurulabileceği uyarısında bulundu.