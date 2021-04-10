Hurmaya rağbet yoğun

Buğra Kardan

Öyle ki pazarlarda ve marketlerde İran hurmasının kilosu 20 ila 25 liradan, Medine hurmasının (Sugai) 55 ila 65 liradan, Kudüs hurmasının (Medjol) 90 ila 110 liradan alıcı buluyor. Acve hurmasının kilosu 100 ila 110 liradan, Mebrum hurmasının da 110 ila 120 liradan satılıyor. İran, Medine ve Kudüs hurması talep görüyor. Medjol, Acve ve Mebrum da öyle. Diyabet hastaları tarafından ise şeker oranı sınırlı Sugai hurması tercih ediliyor. Bu arada sanal ortamdan hurma alım satımı artıyor, e-ticaret firmaları da gelirlerine gelir ekliyor. Ancak bu firmalardan bir bölümü ürün fiyatını şişiriyor. 5 kiloluk Medjol’e 800 lira, Mebrum’a 600 lira bedel biçen online satış platformları topa tutuluyor. Tüketici derneklerinin yöneticileri, “Vurgunculara karşı dikkatli olunmalı. Mutlaka ve mutlaka fiyat araştırmaları, karşılaştırmaları yapılmalı” uyarılarında bulunuyorlar. İlgili mercilere de “Denetimleri arttırın. Tüketiciyi aldatana en ağır yaptırımı uygulayın” diye sesleniyorlar