Hurmanın faydaları nelerdir? Günde kaç adet hurma yenir?

Ramazan sofralarının olmazsa olmazlarından hurma sağlık için son derece faydalıdır. İşte, merak ettiğiniz “Hurmanın faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı…

Bilim insanların hurmayı süper besinler arasında gösteriyor. Özellikle Ramazan ayında sıklıkla tükettiğimiz hurmayı aslında her gün yemeliyiz. Peki, ama neden?

Hurmanın faydaları nelerdir?

Lif yönünden zengin olan hurma sindirim sistemini düzenler.

Hurma içerdiği lif yönünden uzun süreli tokluk hissi verir. Bu ise kilo vermenize yardımcı olur.

Kalsiyum, potasyum ve magnezyum yönünden zengin olan hurma kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Vitamin ve antioksidan deposu olan hurma günlük enerji ihtiyacını karşılar.

Potasyum yönünden zengin olan hurma kalp ve damar sağlığını korur.

Yapılan bilimsel çalışmalar hurmanın birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Günde kaç adet hurma yenir?

10 gramlık bir adet hurma 28 kaloridir. İçerdiği şeker sebebiyle hurma kesinlikle ölçülü tüketilmelidir. Her gün bir adet hurma tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.