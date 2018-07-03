THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Hurmalı tatlı nasıl yapılır?

Hurmayı sadece Ramazan aylarında yiyorsanız bu tariften sonra her zaman yemek isteyeceksiniz. Sizde evinizde bu tarifi deneyerek hurmalı tatlı yapabilirsiniz.

03 Temmuz 2018 Salı 21:11
Hurmalı tatlı nasıl yapılır?

MALZEMELER: 4 KİŞİLİK

500 gram balkabağı

250 gr un

750 ml su

125 gr hurma şurup (yada pekmez)

1/2 gr safran

3 gr kakule tozu

13 gr tereyağı

antep fıstığı

garnitür için hurma

YAPILIŞI:

Balkabaklarının çekirdeklerini çıkarıp küp şeklinde doğrayalım.

Tencerede su ısıtalım. Kabaklar pişene kadar kaynatalım.

Başka bir tencerede unu kavuralım. Pişen kabakları ilave edip karıştıralım.

Koyulaşana kadar çırpalım. Kakule, safran, şurup ve tereyağ ekleyip iyice karıştıralım.

Koyulaştıktan sonra servis tabağına aktaralım. Hurma ve antep fıstığı ile süsleyelim.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 21:11
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. mutfak
  4. kadın
  5. beslenme
  6. tatlı tarifi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SSK Temmuz 2018 zammı ne kadar?
    1. SSK Temmuz 2018 zammı ne kadar?
    2. Çikolatalı muzlu mini rulo pasta nasıl..
    3. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    4. Göbek yağları neden zor erir?
    5. Minik Eylül cinayetinde korkunç detay!..
    6. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    7. Ceviz suyu nasıl yapılır?
    8. İşgalci İsrail askerleri Türk bayrağı..
    9. Yumuşak kek nasıl yapılır?
    10. Bez bebek nasıl yapılır?
    11. Bünye nasıl güçlendirilir?
    12. Bu rahatsızlıklarınız varsa adaçayı..
    13. Nasırlardan kurtulmak için neler..
    14. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    15. Türk ordusuna çağrı: Bizi PKK'dan..
    16. Kabızlık şikayetiniz varsa bu..
    17. Neden ev yoğurdu tüketmeliyiz?
    18. Misvağın bilinmiyen faydaları
    19. Dikkat! Bu faktörler çocuklarda işitme..
    20. Muhsin Yazıcıoğlu'ndan 'Madımak'..
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi