Hurmalı tatlı nasıl yapılır?
Hurmayı sadece Ramazan aylarında yiyorsanız bu tariften sonra her zaman yemek isteyeceksiniz. Sizde evinizde bu tarifi deneyerek hurmalı tatlı yapabilirsiniz.03 Temmuz 2018 Salı 21:11
MALZEMELER: 4 KİŞİLİK
500 gram balkabağı
250 gr un
750 ml su
125 gr hurma şurup (yada pekmez)
1/2 gr safran
3 gr kakule tozu
13 gr tereyağı
antep fıstığı
garnitür için hurma
YAPILIŞI:
Balkabaklarının çekirdeklerini çıkarıp küp şeklinde doğrayalım.
Tencerede su ısıtalım. Kabaklar pişene kadar kaynatalım.
Başka bir tencerede unu kavuralım. Pişen kabakları ilave edip karıştıralım.
Koyulaşana kadar çırpalım. Kakule, safran, şurup ve tereyağ ekleyip iyice karıştıralım.
Koyulaştıktan sonra servis tabağına aktaralım. Hurma ve antep fıstığı ile süsleyelim.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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