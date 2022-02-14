Hurma yoğurt diyeti: Hem sağlıklı hem kalıcı zayıflatan diyet

Hurma yoğurt diyeti, belli bir süre sadece bu iki besinin tüketilmesiyle uygulanan bir zayıflama yöntemidir. Bu diyette yoğurt, hurma ve su dışında başka bir besin yer almıyor. Hurma yoğurt diyeti, göbek yağlarını eritiyor, 7 günde yaklaşık 5 kilo verdiriyor. Hurma da yoğurt da ayrı ayrı çok faydalı besinler.

Hurma diyeti:

Bu diyette hurma, yoğurt, yeşil çay ve su dışında birşey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı da 21. Bu diyet 7 gün boyunca ara verilmeden yapılıyor. Diyetin sonunda vereceğiniz kilo 5 ile 7 arasında değişiyor. Diyeti uygularken günde en az 40 dakika yüremeniz isteniyor.

Hurma diyeti nasıl yapılır:

Hurma diyeti hem göbek eriten hem de kilo verdiren bir diyettir. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt olmak üzere günde toplam 21 adet hurma ve 3 kase light yoğurt tüketilmesi gerekir. Hurma yoğurt diyetini yaparken gün boyu bol su içerek diyetin etkinliğini artırabilirsiniz.

Hurmaları bir gün önceden suya yatırın: Hurma diyetinin etkisini artırmak ve kalorisini düşürmek için önereceğimiz bu işlemi yapın Hurma diyeti yapmadan önce ertesi gün tüketeceğiniz 21 adet hurmayı bıçakla ortadan ikiye kesip suya koyun. Suda bekletilen hurmanın laksatif yani bağırsak yumuşatıcı, ishal yapıcı etkisi artıyor. Böylece tok tutma özelliği bir kaç katına çıkıyor.