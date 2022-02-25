Hurma diyeti: 7 günde 7 kilo verdiren diyet! Göbek yağlarını yok ediyor

Hurma diyeti hem göbek eriten hem de kilo verdiren bir diyettir. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt olmak üzere günde toplam 21 adet hurma ve 3 kase light yoğurt tüketilmesi gerekir. Hurma yoğurt diyetini yaparken gün boyu bol su içerek diyetin etkinliğini artırabilirsiniz.

Hurma diyeti nedir, nasıl yapılır?

Gün içerisinde yoğurt ve hurma ile zayıflamanızı sağlayan bir şok diyettir. En fazla 7 gün boyunca uygulanır. Göbek yağlarına odaklanan bu diyett, vücuttaki yağların yakılmaya başlaması sağlanır. Hurma diyeti; Dr. Ender Saraç tarafından obezite sorunları için önerilmiştir. Hurma diyeti, yaklaşık 800-1000 kalori aralığında alım sağlar ve bu durum büyük bir kalori açığı oluşturarak vücudun fazla yağlardan arınmasını sağlar.

Hurma diyeti nasıl yapılır?

Hurma diyetinde günde 3 öğün yenirken ara öğünler beslenme rutininden kaldırılır.

-Günde 3 fincan yağ yakan acı çay tüketilmeli.

-Diyeti yaparken günde 10-12 bardak su içmelisiniz.

-Şekersiz yeşil çay veya bitki çayları da tüketilebilir.

-Günde 45 dakika yürüyüş yapılmalı.

-En fazla 7 gün uygulanmalı.

Yağ yakan çay ise günde 3 defa, mümkünse yürüyüşten 10 dakika önce "yağ yakan acı çay" tüketilmelidir.

Yağ yakan çay tarifi

Malzemeler:

Taze zencefil

Acı biber

Tane Karabiber

Yeşil çay

Limon

Uygulama:

1 bardak su içerisine 1 büyük bardak su içerisine parmak ucu kadar 2 parça taze zencefil eklenir. Üzerine 1 çay kaşığı acı biber ve 5-6 tane karabiber eklenerek 2 dakika kaynatılır.Ocaktan alındıktan sonra içinde 1 çay kaşığı yeşil çay eklenir. 3-4 dakika ağzı kapatılarak demlemeye bırakılır. Süzülerek bardağa alınır ve içine 7-8 damla limon damlatılır. Şeker, bal ya da tatlandırıcı eklenmez. Her gün öğünlerden bir süre sonra soğumadan tüketilir.

Diyet listesi:

Hurma diyeti; her gün sadece belirli sayıda hurma, yağ yakan çay ve yoğurt kombinasyonundan oluşur. Bu öğünün dışına çıkmadan 7 gün boyunca uygulanır. Bu diyette hurma ve yoğurt dışında başka bir şey tüketilmez.

Sabah kahvaltısı:

1 kase doğal yoğurt, 7 tane hurma ve 1 tutam tarçın

(1 fincan yağ yakan acı çay)

Öğlen yemeği:

1 kase doğal yoğurt, 7 tane hurma ve 1 tutam tarçın

(1 fincan yağ yakan acı çay)

Akşam yemeği:

1 kase doğal yoğurt, 7 tane hurma ve 1 tutam tarçın

(1 fincan yağ yakan acı çay)

Hurmalar nasıl tüketilmeli?

Ramazan'da tüketilen hurmalar, kaliteli ve beklememiş ve temiz hurmalar tercih edilmelidir. Hurma diyetini uygularken 21 tane olacak şekilde bir gece önceden iki bölün ve suda bekletin.

2 hurma, yaklaşık 81 kaloridir ve fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi kemikleri güçlendirecek mineralleri içerir. 1.6 gram lif ve 210 gram lif barındıran bu yiyecek, aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde koruyucu bitki bileşikleri açısından zengindir.