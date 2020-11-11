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Kadın - Aile Hurma çekirdeği tozu ne işe yarar?
Kadın - Aile

Hurma çekirdeği tozu ne işe yarar?

Hurma çekirdeği tozu faydaları saymakla bitmeyen hurmanın kendisi kadar faydalıdır. Son zamanlarda bazı hastalıkların tedavisinde etkili olduğundan söz edilerek merak edilen hurma çekirdeği tozunun faydaları araştırılıyor. Peki, Hurma çekirdeği tozu ne işe yarar? Faydaları nedir?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 01:09:00 -
Hurma çekirdeği tozu ne işe yarar?

Hurmayı yedikten sonra çekirdeğini çöpe atarız. Oysa ki, çekirdeğinde de meyvesinde olduğu kadar sağlığımıza birçok faydası vardır.

Hurma çekirdeği tozunun faydaları

Hurma çekirdeğinin, böbrek ve karaciğerin toksinlerden korunmasından, DNA hasarını önlemeye, hatta saçların beyazlamasını durdurmaya kadar pek çok yararı mevcut. Hurma çekirdeğini, öğüterek toz haline getirip tüketebilirsiniz. Hurmanın çekirdeğinden elde edeceğiniz tozu, içeceklere karıştırabilirsiniz. Bu sayede bağışıklığı güçlendirip karaciğer hasarını önler, prostat kanserini yenersiniz.

1. DNA hasarını önleme

Bir araştırmaya göre, hurma çekirdeklerinin, karaciğer hasarına ve oksidatif DNA hasarına karşı savunma sağladığı görüldü.

2. Diyabette etkili

Hurma çekirdekleri, kan şekeri ile ilgili sorunları, diyabeti ve ilgili komplikasyonlarını tedavi etmede etkilidir. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, çekirdekler, karaciğer ve böbrekte erken diyabetik komplikasyonlara karşı potansiyel koruyucu etkiler gösterdi.

3. Enfeksiyona karşı korur

Hurma çekirdekleri, çeşitli patojenik virüslere karşı antiviral ajanlar olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde ve önlenmesinde faydalı olabilir.

4. Böbrek ve karaciğer hasarını önler

Hurma çekirdekleri, karaciğer ve böbrekleri hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Yapılan bir çalışma, hurma çekirdeği ekstraktının böbrek ve karaciğer toksinlerine karşı koruma sağladığını ortaya koydu.

5. Antioksidan zengini

Hurma çekirdekleri, antioksidan bakımından zengindir, antioksidanlar da hastalıklara neden olan serbest radikalleri temizleme yeteneklerine sahiptir. Vücudun oksidatif stres hasarına karşı korunmasına yardımcı olur.

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