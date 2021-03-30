HÜRKUŞ'tan gururlandıran başarı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim uçağı ihtiyacına yönelik başlatılan Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Programı kapsamında geliştirilen HÜRKUŞ-B, 430 saat uçuş, 559 sorti gerçekleştirdi. İlk uçuşunu 29 Ocak 2018’de gerçekleştiren Hürkuş uçağı, yetkililerce planlanan ve ortaya konan takvimin gerisinde kalarak henüz envantere girmiş değil.

Türk Hava Kuvvetleri’ne 3 adet Hürkuş-B modeli uçak teslim edildiği açıklanmış ve toplamda 15 adet uçağın 2019 içerisinde teslim edileceği ifade edilmişti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alınan uçaklarının "kabul faaliyetleri" devam ediyor.

Proje ile ilgili son açıklama TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından yapıldı. Kotil yaptığı açıklamada, "Gövde malzemesi alüminyum. Biz HÜRKUŞ’u bir daha yeniden yapıyoruz. İkinci bir HÜRKUŞ yapıyoruz. O baya kompozit olacak" ifadelerini kullandı.

HÜRKUŞ Projesi

HÜRKUŞ projesi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim uçağı ihtiyacına cevap verecek ve dünya pazarında pay sahibi olabilecek özgün bir eğitim uçağının yurtiçi imkanlar kullanılarak tasarımı, geliştirilmesi, prototip üretimi ve uluslararası sertifikasyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmakta.

26 Eylül 2013 tarihinde yapılan SSİK’te, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 15 adet yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla TUSAŞ ile HÜRKUŞ uçaklarının seri üretimini öngören teklifi üzerinden sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar sonrası yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda 26 Aralık 2013 tarihinde HÜRKUŞ-B Sözleşmesi imzalanmış olup üretim ve montaj işlemleri devam etmektedir.