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HÜRKUŞ için yerli HÜRSİM geliyor

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'lar için yerli simülatörler üretilecek.

01 Ocak 2019 Salı 17:45
HÜRKUŞ için yerli HÜRSİM geliyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile HAVELSAN arasında Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Simülatörleri ve Uçucu/Bakım Personeli Eğitim Yardımcıları Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanacak HÜRKUŞ'lar için yerli simülatörler üretilecek.

HÜRKUŞ için simülatörler yolda

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ için simülatörler ve eğitim yardımcıları geliştirilecek.

Hava araçlarında görev alan ve alacak pilotların eğitimlerinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla uçak harekat, manevra ve acil durumların simüle edildiği simülatörlere ihtiyaç giderek artıyor.

Hava Kuvvetlerine hizmet veren ve hizmete girecek uçakların, giderek daha ileri teknolojik teçhizat, makine/motor ve mekanik/elektronik sistemleri bünyesinde barındırması dolayısıyla pilot eğitimlerinin güvenliğinin, verimliliğinin ve maliyet etkinliğinin sağlanması ve artırılması amacıyla simülasyon teknolojilerinden yararlanılıyor.

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak yakın zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanacak HÜRKUŞ için simülatörler ve eğitim yardımcıları geliştirilecek.

HÜRKUŞ'ta tekamül ve harbe hazırlığa geçiş eğitimi alacak pilotların simülatörler yardımıyla yeteneklerinin artırılması, daha verimli ve güvenli bir eğitimin çok daha maliyet etkin olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile HAVELSAN arasında Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Simülatörleri ve Uçucu/Bakım Personeli Eğitim Yardımcıları Sözleşmesi imzalandı.

Ortak eğitim yapabilme yeteneğine sahip olacak

Sözleşmeye konu HÜRSİM Projesi kapsamında birer adet operasyonel uçuş eğitim simülatörü, aletli uçuş eğitim simülatörü, temel uçak eğitim simülatörü, hava trafik kontrol istasyon simülatörü, uçak sistemleri arıza eğiticisi, uçuş/bakım ekibi uçağı terk etme eğiticisi ve bilgisayar tabanlı eğitim sistemleri geliştirilecek. Simülatör ve sistemler, 2021'de İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Simülatör Filo Komutanlığına teslim edilecek. HÜRKUŞ simülatörleri, HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TESİM Projesi simülatör sistemlerine (KT-1T simülatörleri) entegre olarak çalışacak ve ortak eğitim yapabilme yeteneğine sahip olacak.

SSB koordinasyonunda daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin simülatör ihtiyacını karşılamak amacıyla HELSİM, TESİM, ARISİM, ATAKSİM, F-16 simülatörü projeleri hayata geçirilmişti. Azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla gerçekleştiren simülatör çözümleri pilot eğitimlerine önemli katkılar veriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:45
  1. İzmir
  2. HELSİM
  3. TESİM
  4. ARISİM
  5. ATAKSİM
  6. F-16 simülatörü
  7. HAVELSAN
  8. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  9. HÜRKUŞ
  10. HÜRSİM Projesi
  11. Savunma Sanayii Başkanlığı

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp24 dk önce
    Artık bırakalım bu cek ve cak lı haberleri. Siz Atak helikopterlerine ne zaman motor yapıp Amerikadan almıyoz işte onu haber verin. Bu işler ara gazlarıyla yürümez oldu.

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