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Teknoloji HÜRKUŞ-C’den MAM-L atışı! Tam isabetle vurdu
Teknoloji

HÜRKUŞ-C’den MAM-L atışı! Tam isabetle vurdu

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz Uçağı", ROKETSAN tarafından geliştirilen "MAM-L" mühimmatı ile başarılı bir test atışı gerçekleştirdi. HÜRKUŞ-C, MAM-L ile hedefini tam isabetle vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 14:27:00 -
HÜRKUŞ-C’den MAM-L atışı! Tam isabetle vurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz Uçağı’na yönelik mühimmat entegrasyonu faaliyetlerine devam ediyor. Daha önce Roketsan L-UMTAS ve TÜBİTAK-SAGE TOGAN mühimmatlarıyla atış icra eden HÜRKUŞ-C, son olarak da Roketsan MAM-L mühimmatıyla atış icra etti. HÜRKUŞ-C, MAM-L ile test için belirlenen hedefi başarıyla imha etti. HÜRKUŞ-C’ye yönelik mühimmat entegrasyon faaliyetlerinin devam ettiği bilinirken, uçağın Güdüm Kiti ile teçhiz edilen genel maksat bombası da taşıması için çalışmalar devam ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alınacak olan HÜRKUÇ-C, terör hedeflerine karşı dost unsurlara yüksek hassasiyetli yakın hava desteği sağlayacak ve F-16/F4 savaş jetleri ile taarruz helikopterleri arasında alternatif bir platform olacaktır.

HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz Uçağı

Hassas ve Maliyet Etkin Çoklu Görev Çözümü HÜRKUŞ-C, hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı, günümüz dünyasının muharebe alanlarındaki asimetrik tehditlere karşı düşük maliyetli, esnek bir çözüm sunmaktadır. HÜRKUŞ’un sahip olduğu gelişmiş eğitim kabiliyetleri korunmakla beraber, üzerinde 7 harici yük istasyonuyla HÜRKUŞ-C, kullanıcılarına, yüksek irtifada ve zorlu coğrafyalarda, gündüz ve gece koşullarında, zorlu görevleri gerçekleştirebilmek için yararlanılabilecek olan 1500 kg’a kadar geniş bir faydalı yük kapasitesi sunmaktadır.

Genel özellikler

- Zırhlandırılmış Yapı

- Kendini Koruma Sistemleri

- Gece Görüş Uyumlu Dijital Kokpit

- Gelişmiş Aviyonik Sistemler

- EO/IR Görüntüleme ve Hedefleme Sistemi

- Gerçek Zamanlı Veri ve Video Aktarımı

- Dijital Güvenli Haberleşme Yeteneği

SavunmaSanayiST

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