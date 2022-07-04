HÜRJET yeni boyamasıyla ilk kez görüntülendi

Türk Hava Kuvvetleri’nde uzun yıllar görev yapan T-38 eğitim uçaklarının yerini 2025 yılından itibaren alması planlanan Hürjet, tıpkı envanterdeki T-38 uçaklarında olduğu gibi Kırmızı-Beyaz boyama ile görüntülendi.

İlk envantere girecek Hürjet modelinin eğitim uçağı konfigürasyonu olacağı düşünüldüğünde, Türk Hava Kuvvetleri bünyesine katılacak Hürjet uçaklarının da bu boyamayı kullanacağı tahmin ediliyor.

HÜRJET projesi son durum

Prototip için tüm parça üretimi tamamlanan HÜRJET’in, 11 Haziran 2022 tarihinde ilk ön gövdesi üretim hattından son montaj hattına taşındı. 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan HÜRJET’in tüm parçaları son montaj hattında birleştirilerek yer testlerine başlanacak.

İlk prototipin son montaj hattına taşınmasından sonra uçağın tüm gövde parçalarının birleştirilmesine ek olarak motor, radar ve aviyonik gibi tüm alt sistemler de üzerine entegre edilerek prototip, yer ve uçuş testlerine hazır hale getirilecek.

HÜRJET projesi

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlattı.

HÜRJET ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında belirlenen konfigürasyonda ilk güvenli uçuşun 18 Mart 2023 yılı başında icra edilmesi, sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.

Üzerinde çalışılması planlanan konfigürasyonlar; Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi, Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği), Eğitimlerde Karşıt Kuvvet Görevi, Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız), Akrobatik Gösteri Uçağı, Uçak Gemisi Uyumlu Uçak olarak belirtiliyor. Proje kapsamında iki adet prototip uçabilir uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet statik ve bir adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor.

Teknik özellikler

- Kanat Açıklığı 9,5 m

- Uzunluk 13,6 m

- Yükseklik 5,1 m

- Kanat Alanı 35 m^2

- İtki 17.600 lb

- Azami Hız 1,4 Mach

- Servis Tavanı 45.000 ft

- G Limiti +8 G/-3 G

- Menzil 2222 km

- Yük Kapasitesi 2721 kg

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