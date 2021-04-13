Hürjet uçağı montaja hazırlanıyor

TUSAŞ Eğitim Uçakları Program Müdürü Tuncay Çopur, Hürjet’in Ağustos 2017’de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldığını kaydederek, “Nisan 2018’de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019’da ön tasarım faaliyetleri tamamlandı. Şubat 2021’de kritik tasarım başarıyla noktalandı” dedi. Tasarım döngülerinin ardından üretim faaliyetlerine geçildiğini bildirdi. “İlk detay parçalar Ocak 2021 itibarıyla üretilmeye başlandı. Kritik tasarımın tamamlanmasıyla birlikte de yoğun şekilde detay parça üretim faaliyetlerimize başladık. 4 bin 400 civarında detay parça üretimi hedefleniyor. Yüzde 80 yan sanayi, yüzde 20 TUSAŞ’ta üretilecek şekilde planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Takvim belli oldu

Jet eğitim uçağı modeline uygun olarak tasarım aktivitelerine devam ettiklerini anlatan Çopur, şu ifadeleri kullandı: “Örneğin Türk Yıldızları’nın kullandığı, komutanlarımızın uçtuğu akrotim yerine geçebilecek bir uçak altyapısına da sahiptir. Yine Deniz Kuvvetlerimizin uçak gemisine inip kalkabilecek altyapıya sahiptir ve bununla ilgili Deniz Kuvvetlerimizle görüşmelerimiz devam etmektedir. Şu anda tasarımlarımızı Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak dondurmuş durumdayız. TUSAŞ ve Hava Kuvvetleri pilotlarının görüşleriyle de geliştirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çok kısa vadede Haziran 2021 itibarıyla tamamen üretimlerimize başlamayı, dördüncü çeyrekte montaj faaliyetlerine geçmeyi hedefliyoruz. Nihai hedefimiz de belli konfigürasyonda güvenli uçuşumuzu Aralık 2022 itibarıyla gerçekleştirmiş olmak. Bu süreçten sonra da sertifikasyon faaliyetlerimiz de devam edecek ve bir aksilik olmazsa 2025-2026’da bu ürünümüzü kullanıma sunmayı hedefliyoruz.”

Protokol hazırlığımız var

Hürjet’in Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu’ya iniş kalkış yapabilmesine yönelik çalışmalara da değinen Çopur, şöyle konuştu: “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla yaptığımız toplantılarda bu hususu değerlendirdik. Şu anda bu ihtiyacın karşılanabilmesine yönelik hem uçak hem de gemi üzerinde ne tür sistemlere, revizyonlara gerek duyulduğuna bakıyoruz. Bu iş birliğinin devam etmesi için de bir protokol hazırlığı içindeyiz. Protokolümüz yakın zamanda imzalanırsa hem uçak üzeri gereksinimlere hem de gemi üzerinde ne tür modifikasyonlar yapılması gerektiğine yönelik detay çalışmalarımızı yapıp bunları tasarım faaliyetlerimize yansıtacağız. Şu ana kadar yaptığımız faaliyetlerde uçağımızın da gemiye inip kalkabilecek, operasyonel ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede olduğunu değerlendiriyoruz. Birkaç sistemin entegre edilmesine ihtiyaç olabilir. Bunu da ilerleyen süreçte detaylı şekilde değerlendirip tasarım faaliyetlerimize yansıtıyor olacağız.”