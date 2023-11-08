HÜRJET için kritik adım! Tam 200 adet hedefleniyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve halen uçuş testlerinde olan jet motorlu HÜRJET eğitim uçağı için motor konusunda önemli adımlar atılıyor. Uçakta kullanılan General Electric imalatı F404 için 100 adeti kesin, 100 adeti de opsiyon toplam 200 adet motor için pazarlık yapılıyor.

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Havacılıkta Milli Motor Serüveni” sunumunda konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, şirketin projeleri ve yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Prof. Dr. Akşit, HÜRJET eğitim uçağı testlerinin başarılı bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, “Halen kullanılan F404 motorları için General Electric ile görüşmelerimiz devam ediyor. Toplam 200 motorın, 100 tanesi kesin, 100 tanesi opsiyon olarak görüşülüyor. Amacımız bu motorların TEI tesislerinde üretilmesi” dedi.

F404-GE 102 MOTORU KULLANILIYOR'

Şu an HÜRJET’in envanterinde bir General Electric F404-GE-102 motoru bulunmakta. Bu anlaşma, geçtiğimiz Haziran ayında Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük havacılık fuarı olan Paris Air Show’da imzalanmıştı.

Toplam uzunluğu 391 cm olan motorun kuru ağırlığı yaklaşık 1035 kg. Kompresör sistemi 3 fan ve 7 yüksek basınç bölümünden oluşan motor, 11 bin libre itiş gücüne sahip. After burner yani art yakıcı ile itiş gücü 17 bin libreye kadar ulaşabiliyor.

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HÜRJET T-38'LERİN YERİNİ ALACAK

HÜRJET, ilk aşamada Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan T-38 Talon eğitim uçaklarının yerini alacak. T-38 Talon uçakları, 1978 yılında envantere girdi.

Uçak 2000’li yıllarda, TUSAŞ, ASELSAN ve ASFAT işbirliğiyle modernize edildi. Pilotların tüm verileri ekrandan takip edebileceği özel kokpit sistemleriyle donatılan T-38’ler, ileri jet eğitiminin yanı sıra dijital mühimmat atış yetenekleri sayesinde harbe hazırlık görevlerinde de kullanılıyor.

HÜRJET ile birlikte T-38’ler emekliye ayrılacak ve yüksek performansıyla Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacının yanı sıra dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmesi hedefleniyor.

HÜRJET’in test süreçleri devam ediyor. Uçak, 30 Ocak 2023 tarihinde ilk motor çalıştırma testini başarıyla geçirdi ve 25 Nisan 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlerleyen yıllarda Türk Yıldızları gösteri timinin de HÜRJET’i kullanması planlanmakta.

Bu açıdan geçtiğimiz aylarda HÜRJET ile Türk Yıldızları Ankara’da TUSAŞ tesislerinin de bulunduğu Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda özel bir uçuş yapmıştı.