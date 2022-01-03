"Hürjet" için geri sayım başladı

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hürjet için 18 Mart 2023'ü tarih olarak verdi.

"Hürjet için tarihe not düşüyoruz: 18 Mart 2023" sözleriyle yapılan paylaşımda, "O kadar dolu ki toprağın şanla. Bir değil, sanki bin vatan gibisin!" ifadeleri yer aldı.

Hürjet'in simülasyon uçuşlarının da yer aldığı bir video paylaşan TUSAŞ geri sayımın başladığına da işaret etti.