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Teknoloji "Hürjet" için geri sayım başladı
Teknoloji

"Hürjet" için geri sayım başladı

TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet için tarih verildi. Yapılan paylaşımda "Hürjet için tarihe not düşüyoruz: 18 Mart 2023" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 19:08:00 - 2022-01-03 19:08:45

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hürjet için 18 Mart 2023'ü tarih olarak verdi.

"Hürjet için tarihe not düşüyoruz: 18 Mart 2023" sözleriyle yapılan paylaşımda, "O kadar dolu ki toprağın şanla. Bir değil, sanki bin vatan gibisin!" ifadeleri yer aldı.

Hürjet'in simülasyon uçuşlarının da yer aldığı bir video paylaşan TUSAŞ geri sayımın başladığına da işaret etti.

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