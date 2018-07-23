Hürjet 2022’de uçacak
Türk Hava Kuvvetleri’nin Milli Muharip Uçak için pilot yetiştirmede kullanacağı jet eğitim uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlanan Hürjet’in ilk uçuşunun 2022’de yapılması planlanıyor.23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46
Türk Hava Kuvvetleri’nin Milli Muharip Uçak için pilot yetiştirmede kullanacağı jet eğitim uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlanan Hürjet’in ilk uçuşunun 2022’de, ilk teslimatın ise 2025’te gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Projesi için 2 Temmuz’da SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, SSB ve Hava Kuvvetleri projeye güçlü destek verecek.
YORUM YAZ