Hürjet 2022’de uçacak

Türk Hava Kuvvetleri’nin Milli Muharip Uçak için pilot yetiştirmede kullanacağı jet eğitim uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlanan Hürjet’in ilk uçuşunun 2022’de, ilk teslimatın ise 2025’te gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Projesi için 2 Temmuz’da SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, SSB ve Hava Kuvvetleri projeye güçlü destek verecek.