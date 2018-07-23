0553 313 94 23

Hürjet 2022’de uçacak

Türk Hava Kuvvetleri’nin Milli Muharip Uçak için pilot yetiştirmede kullanacağı jet eğitim uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlanan Hürjet’in ilk uçuşunun 2022’de yapılması planlanıyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46
Hürjet 2022’de uçacak

Türk Hava Kuvvetleri’nin Milli Muharip Uçak için pilot yetiştirmede kullanacağı jet eğitim uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlanan Hürjet’in ilk uçuşunun 2022’de, ilk teslimatın ise 2025’te gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Projesi için 2 Temmuz’da SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, SSB ve Hava Kuvvetleri projeye güçlü destek verecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46
  1. Türk Hava Kuvvetleri’nin Milli Muharip Uçak
  2. hürjet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pompalı tüfekle annesini öldürdü!
    1. Pompalı tüfekle annesini öldürdü!
    2. PKK/YPG ve Esed Münbiç için anlaştı!
    3. FLAŞ! Mesut Özil'den Türk Milli Takımı..
    4. Adnan Oktar'a en yakın isim yakalandı!..
    5. Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi!..
    6. 2018 KPSS lise geç başvurular ne..
    7. Trafik kazasının ardından çıkan..
    8. AK Parti'den son dakika bedelli..
    9. Halk otobüsünde yer verme kavgası! Bir..
    10. Fenerbahçe, Manchester City'nin genç..
    11. İYİ Parti'de genel başkanın kim..
    12. İki yıllık birikimini sattığı..
    13. İYİ Parti'de genel başkan kim olacak?
    14. Galatasaray'dan flaş transfer! Resmen..
    15. Dul kadına ev kiralamayan mal sahibine..
    16. İYİ Parti'den yeni açıklama: Akşener..
    17. Midesinden 1 buçuk kilo kokain çıktı!
    18. Tarikatın ana gayesi siyaset ve..
    19. Ünlü iş adamının aracına silahlı..
    20. Adnan Oktar'ın davetine katılan..
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Adnan Oktar'ın yargıdaki sorgusuna ulaşıldı! ''Tayyip'i asarlar şimdi''
    Adnan Oktar'ın yargıdaki sorgusuna ulaşıldı! ''Tayyip'i asarlar şimdi''
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'