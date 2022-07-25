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Teknoloji Hurda malzemelerden mini araç ürettiler
Teknoloji

Hurda malzemelerden mini araç ürettiler

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrenciler tarafından hurda malzemelerden yapılan ve güneş enerjisinden elde edilen elektrikle çalışan arazi aracı üretildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 21:54:00 -
Hurda malzemelerden mini araç ürettiler

Demir, direksiyon, tekerlek gibi malzemelerle 3 ayda üretilen “UTV” adlı arazi aracı, üstündeki güneş panelinden elde edilen elektriğin depolandığı akülerin sağladığı güç sayesinde çalışıyor. İleri ve geri manevra kabiliyetine sahip otomobil, üstündeki motor aksamıyla saatte yaklaşık 30 kilometre hıza ulaşabiliyor.

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