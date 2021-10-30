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Ekonomi Hurda karşılığı bina yıkım işi yaptırılacak
Ekonomi

Hurda karşılığı bina yıkım işi yaptırılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hurda karşılığı bina yıkım işi yaptırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:37:00 -
Hurda karşılığı bina yıkım işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi 4167 Ada 6-7 Numaralı Parsellerdeki Betonarme Karkas  7 Adet Apart Otel ve D Blok’un Mevcut Hali ile Enkaz Satışı İle Yıkımlarının Yapılması ve Yıkım İçerisinden Çıkarılan Değerlendirilebilecek Malzemelerin Ayıklanması Yıkım Sonrası Çıkan Molozların Ruhsatlı Döküm Alanlarına Naklinin Yapılması İşi Tahmin Edilen Bedel: 300.000,00-TL Geçici Teminat  %3: 9.000,00-TL

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 10/11/2021 Çarşamba günü saat 11:30’da Belediyemizin Encümen Salonunda yapılacak.

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