0553 313 94 23

Hünnap nasıl tüketilir?

Hünnap, oldukça dayanıklı olmasıyla bilinen hünnap ağacının meyvesidir. Yapılan araştırmalar, hünnap meyvesinin tam bir sağlık kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Tam da pazarlardaki tezgahlarda yerini alan hünnap meyvesinin nasıl tüketileceği merak ediliyor. Hünnap nasıl tüketilir?

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:54
Hünnap nasıl tüketilir?

Hünnap, oldukça dayanıklı olmasıyla bilinen hünnap ağacının meyvesidir. Yapılan araştırmalar, hünnap meyvesinin tam bir sağlık kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Tam da pazarlardaki tezgahlarda yerini alan hünnap meyvesinin nasıl tüketileceği merak ediliyor. Hünnap nasıl tüketilir?

Hünnap nedir?

Hoş kokulu ve sarı renkli çiçeklere sahip 4-5 metre yükseklikte dikenli bir ağacın meyvesi olan hünnap, nisan ve mayıs aylarında yetişir. Sert çekirdeklere sahip olan hünnabın kabukları kırmızı renktedir ve elmaya benzeyen bir tada sahiptir. İri zeytin büyüklüğünde olan meyve, yabani olarak bulunabildiği gibi bahçelerde de yetiştirilebilir.

Hünnabın anavatanı Suriye’dir. Hünnap taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak hünnap bitki çayı olarak da tüketilebilir. Kuru hünnap çerez olarak bazı yörelerde çayın yanında tüketilen geleneksel bir lezzettir. Tatlıların üzerine süsleme olarak da kullanılabilen hünnap, farklı aroması ve lezzetinin yanı sıra sağlığa yararları ile de önemli bir meyvedir.

Hünnapın faydaları nelerdir?

Hünnap, oldukça düşük kalorili bir meyvedir, bu sayede kilonuzu korumanızda yardımcı olur. Bu meyvenin 1 porsiyonu (4 adet) yaklaşık 47 kaloridir.

Hünnap, besin değeri oldukça yüksek bir meyvedir. Yapılan araştırmalar, zengin içeriğiyle bu meyvenin kanseri önleyebileceğini ortaya koydu.

Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak sorunlarına iyi gelir, özellikle kabızlığı tedavi eder.

Hünnap nasıl tüketilir?

Hünnap meyvesi, çay şeklinde tüketilebilir.

Meyvesi yaş ya da kurutulmuş halde ara öğünlerde yenebilir.

Öte yandan hünnap meyvesinin reçelini de yapabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:54
  1. hünnap
  2. hünnap meyvesi
  3. Hünnap meyvesi nedir?
  4. hünnap faydaları ibrahim saraçoğlu
  5. hünnapın meyveleri
  6. hünnap nedir
  7. Hünnapın faydaları
  8. hünnap nasıl tüketilir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk şehidimizin babasından mesaj var: Tek yumruk olarak dünyaya cevap vermeliyiz
    1. Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk..
    2. Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?..
    3. ABD'den skandal Türkiye kararı
    4. Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed..
    5. Karnabahar turşusu nasıl yapılır?..
    6. KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve..
    7. - Erdoğan'ın konuşmasına damga..
    8. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili..
    9. Trump'tan itiraf gibi PKK açıklaması
    10. Arabuluculuk sınavı ne zaman? 2019..
    11. Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç..
    12. Bakan Murat Kurum poşet kullanım..
    13. Telif hakkı nedir? Telif hakkı ne demek?
    14. Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı..
    15. SGK diş telini karşılıyor mu?
    16. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı..
    17. Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil..
    18. Hünnap nasıl tüketilir?
    19. THY 700 kadın kabin memuru alımı..
    20. TBB'de olağanüstü genel süreç başladı!..
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!