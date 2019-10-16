Hünnap, oldukça dayanıklı olmasıyla bilinen hünnap ağacının meyvesidir. Yapılan araştırmalar, hünnap meyvesinin tam bir sağlık kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Tam da pazarlardaki tezgahlarda yerini alan hünnap meyvesinin nasıl tüketileceği merak ediliyor. Hünnap nasıl tüketilir?

Hünnap nedir?

Hoş kokulu ve sarı renkli çiçeklere sahip 4-5 metre yükseklikte dikenli bir ağacın meyvesi olan hünnap, nisan ve mayıs aylarında yetişir. Sert çekirdeklere sahip olan hünnabın kabukları kırmızı renktedir ve elmaya benzeyen bir tada sahiptir. İri zeytin büyüklüğünde olan meyve, yabani olarak bulunabildiği gibi bahçelerde de yetiştirilebilir.

Hünnabın anavatanı Suriye’dir. Hünnap taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak hünnap bitki çayı olarak da tüketilebilir. Kuru hünnap çerez olarak bazı yörelerde çayın yanında tüketilen geleneksel bir lezzettir. Tatlıların üzerine süsleme olarak da kullanılabilen hünnap, farklı aroması ve lezzetinin yanı sıra sağlığa yararları ile de önemli bir meyvedir.

Hünnapın faydaları nelerdir?

Hünnap, oldukça düşük kalorili bir meyvedir, bu sayede kilonuzu korumanızda yardımcı olur. Bu meyvenin 1 porsiyonu (4 adet) yaklaşık 47 kaloridir.

Hünnap, besin değeri oldukça yüksek bir meyvedir. Yapılan araştırmalar, zengin içeriğiyle bu meyvenin kanseri önleyebileceğini ortaya koydu.

Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak sorunlarına iyi gelir, özellikle kabızlığı tedavi eder.

Hünnap nasıl tüketilir?

Hünnap meyvesi, çay şeklinde tüketilebilir.

Meyvesi yaş ya da kurutulmuş halde ara öğünlerde yenebilir.

Öte yandan hünnap meyvesinin reçelini de yapabilirsiniz.