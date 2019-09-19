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Hünnap meyvesi nedir? Hünnap meyvesi neye iyi gelir?

Pek çok kişi tarafından bilinmeyen, uzak doğuda "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap meyvesinin içeriğini sizler için derledik. Peki ama hünnap meyvesi nedir? Hünnap hangi hastalıkları iyileştirir? Hünnap neye iyi gelir? İşte bütün detaylar haberimizde...

19 Eylül 2019 Perşembe 17:01
Hünnap meyvesi nedir? Hünnap meyvesi neye iyi gelir?

Pek çok kişi tarafından bilinmeyen, uzak doğuda "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap meyvesinin içeriğini sizler için derledik. Peki ama hünnap meyvesi nedir? Hünnap hangi hastalıkları iyileştirir? Hünnap neye iyi gelir? İşte bütün detaylar haberimizde...

Hünnap; üzerinde kahverengi tonlarında incecik bir kabuğu bulunan, kızıl ve bol lifli bir meyvedir. Bazı bölgelerde sıklıkla yetiştiği için sıklıkla tüketilirken, bazı bölgelerde de duyulmayan bir isimdir. Faydaları saymakla bitmeyen doğal şifa kaynağı bu meyvenin çayı, reçeli ve kompostosu sevilerek tüketiliyor. Bu sayede birçok yararı da vücuda aktarmış oluyor.

Hünnap meyvesinin faydaları

  • Kabızlık problemini ortadan kaldıran bir lif yapısına sahiptir.
  • İshal hastalığını düzenler ve tedavi eder.
  • Şekeri dengeler.
  • İçeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
  • Sindirim sisteminizi düzenler.
  • Kalp ve damar sağlığını korur.
  • Uzun süre tokluk hissi verir. Bu sayede kilo verilmesi mümkündür.
  • Kas ve kemik ağrılarını dindirir.
  • Cilt sağlığını korur.
  • Kanser hüclerinin oluşumu ve dağılımını önler.
  • Karaciğer rahatsızlıklarından korur.
  • Yorgunluk ve bitkinlik gibi durumları en aza indirger.
  • Göğüs ağrılarını dindirir.
  • İdrar söktürücü özelliği vardır.
  • Vücutta biriken ödemi yok eder.
  • Boğaz ağrıları, öksürük ve soğuk algınlığı gibi hastalıkları tedavi eder.

Hünnap meyvesinin besin değeri

Porsiyon Miktarı: 100 g

Kalori (kcal) 79

Toplam yağ 0,2 g

Kolesterol 0 mg

Sodyum 3 mg

Potasyum 250 mg

Karbonhidrat 20 g

Protein 1,2 g

A Vitamini 40 IU

Kalsiyum 21 mg

B6 Vitamini 0,1 mg

Magnezyum 10 mg

Demir 0,5 mg

Kobalamin 0 µg

C Vitamini 69 mg

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:01
  1. Hünnap meyvesi nedir?
  2. Hünnap meyvesi neye iyi gelir?
  3. Hünnap meyvesi nedir? Hünnap meyvesi neye iyi gelir?
  4. hünnap
  5. hünnap diğer adı
  6. hünnap iğde midir
  7. hünnap ağacı
  8. hünnap meyvesi fiyatı
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  12. hünnap ağacı nasıl budanır
  13. hünnap nasıl saklanır
  14. hünnap kurusu nasıl yenir
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  27. hünnap suyu
  28. hünnap suyu nasıl sıkılır
  29. hünnap suyu nasıl yapılır
  30. hünnap nasıl kaynatılır
  31. hünnap ne işe yarar
  32. hünnap sağlığa yararlı mı
  33. hünnap zararları
  34. hünnap yararları
  35. Hünnap meyvesinin faydaları
  36. Hünnap meyvesinin yararları
  37. Hünnap meyvesinin besin değeri
  38. Hünnap hangi hastalıkları iyileştirir

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