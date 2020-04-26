Hünkar Beğendi hangi etten yapılır? Hünkar Beğendi tarifi
Hünkar Beğendi özellikle Ramazan sofralarında öncelikli olarak yer alan özel yemeklerdendir. Et ile patlıcanın en güzel buluşma şekli olan Hünkar Beğendi yemeği Osmanlı'nın lezzetli tariflerindendir. Hünkar Beğendi tarifi arayan kişiler Hünkar Beğendi yemeğinin hangi et ile yapıldığını merak etmekte. Peki, Hünkar Beğendi hangi etten yapılır? İşte nefis Hünkar Beğendi tarifi
Hünkar Beğendi tarifi
Osmanlı zamanında geçen bir hikayenin içerisinde yer alıan Hünkar Beğendi yemeği, Tavuklu hünkar beğendi, etli hünkar beğendi ve kıymalı hünkar beğendi olarak çeşitleri bulunur. Genellikle kuzu etinden yapılan bu nefis yemeği biz sizin için kuzu etinden hünkar beğendi yapımı olarak paylaştık. İşte nefis kuzu etli Hünkar Beğendi tarifi...
Malzemeler
Et sotesi için:
-800 gram kuzu eti
-2 yeşil biber
-2 domates
-1 kuru soğan
-2-3 diş sarımsak
-Yarım çay bardağı sıvıyağ
-1 yemek kaşığı salça
-Kekik, kimyon, karabiber, pul biber, tuz
Beşamel sos için:
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1,5 su bardağı süt
-1,5 yemek kaşığı un
-Karabiber
-Tuz
Yapılışı:
-Patlıcanlar ve biberleri yıkayıp tepsiye dizin.
-180 derecelik fırında közlemeye bırakın.
-Sote için kuşbaşı etleri orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
-Suyunu çektiğinde 2 bardak su ekleyin ve su çekene kadar tekrar pişirin.
-Suyunu çektiğinde sıvı yağı ekleyin ve biber ile soğanı ekleyerek kavurun.
-Sarımsak ve salçayı da ekleyin, 1 dakika sonra domates ve baharatlarını da ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın.
-Beşamel sos için tereyağını tencereye alın ve un ekleyerek kavurun.
-Sütü de ekleyerek karıştırın ve tuz, karabiberini de ekleyin.
-Koyulaşmaya başladığında patlıcanı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
-Servis tabağına önce beşamel soslu patlıcanı koyun ve üzerine de hazırladığınız soteyi koyarak servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.