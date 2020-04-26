  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Hünkar Beğendi hangi etten yapılır? Hünkar Beğendi tarifi

Hünkar Beğendi özellikle Ramazan sofralarında öncelikli olarak yer alan özel yemeklerdendir. Et ile patlıcanın en güzel buluşma şekli olan Hünkar Beğendi yemeği Osmanlı'nın lezzetli tariflerindendir. Hünkar Beğendi tarifi arayan kişiler Hünkar Beğendi yemeğinin hangi et ile yapıldığını merak etmekte. Peki, Hünkar Beğendi hangi etten yapılır? İşte nefis Hünkar Beğendi tarifi

2020-04-26 23:40:00 -
Hünkar Beğendi hangi etten yapılır? Hünkar Beğendi tarifi

Hünkar Beğendi tarifi

Osmanlı zamanında geçen bir hikayenin içerisinde yer alıan Hünkar Beğendi yemeği, Tavuklu hünkar beğendi, etli hünkar beğendi ve kıymalı hünkar beğendi olarak çeşitleri bulunur. Genellikle kuzu etinden yapılan bu nefis yemeği biz sizin için kuzu etinden hünkar beğendi yapımı olarak paylaştık. İşte nefis kuzu etli Hünkar Beğendi tarifi...

Malzemeler

Et sotesi için:

-800 gram kuzu eti

-2 yeşil biber

-2 domates

-1 kuru soğan

-2-3 diş sarımsak

-Yarım çay bardağı sıvıyağ

-1 yemek kaşığı salça

-Kekik, kimyon, karabiber, pul biber, tuz

Beşamel sos için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1,5 su bardağı süt

-1,5 yemek kaşığı un

-Karabiber

-Tuz

Yapılışı:

-Patlıcanlar ve biberleri yıkayıp tepsiye dizin.

-180 derecelik fırında közlemeye bırakın.

-Sote için kuşbaşı etleri orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

-Suyunu çektiğinde 2 bardak su ekleyin ve su çekene kadar tekrar pişirin.

-Suyunu çektiğinde sıvı yağı ekleyin ve biber ile soğanı ekleyerek kavurun.

-Sarımsak ve salçayı da ekleyin, 1 dakika sonra domates ve baharatlarını da ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın.

-Beşamel sos için tereyağını tencereye alın ve un ekleyerek kavurun.

-Sütü de ekleyerek karıştırın ve tuz, karabiberini de ekleyin.

-Koyulaşmaya başladığında patlıcanı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

-Servis tabağına önce beşamel soslu patlıcanı koyun ve üzerine de hazırladığınız soteyi koyarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı