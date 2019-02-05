Hümeyra Gürsoy kimdir hangi göreve getirildi

Mustafa Sarıgül’ün CHP’den istifa edip DSP’ye geçmesiyle birlikte CHP’den aday gösterilmeyen pek çok isim DSP’nin kapısını çalmaya başladı. Son günlerde hareketliliğin olduğu DSP’de İstanbul Sarıyer ilçe başkanlığına Hümeyra Gürsoy getirildi.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde hangi partiden kimlerin aday olacağı konuşulurken DSP, sürpriz bir hamle yaparak Sarıyer’in sevilen isimlerinden işletmeci ve yazar Hümeyra Gürsoy‘u Sarıyer İlçe Başkanı olarak atadı. Mustafa Sarıgül de CHP’den istifa ederek DSP Şişli belediye başkan adayı olmuştu. Mustafa Sarıgül’ün DSP’ye geçmesinden sonra partiye katılımlarda da devam ettim. Celal Doğan DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.