Hümanist Alman’a bakın! 'Siyahi'ye ayrımcı polis kontrolü

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Almanya'da polis kontrolünde ayrımcı muameleye tabi tutulan siyahi bir kişi, derisinin rengine göre, kendisine başkalarından farklı muamele yapıldığını belirterek dava açtı. Dava, kabul edildi. Mahkeme, siyahi vatandaşın başvurusunu, anayasadaki eşitlik ilkesinin ihlali olarak gördü.

Almanya'daki ayrımcı uygulama tartışmalara yol açtı

Çağdaş devletler arasında gösterilen, birçok yöneticisinin de Türkiye’ye gelerek insan hakları konusunda sopa sallayan açıklamalar ve tehditler savurduğu Almanya’daki uygulama dudak ısırttı.

Türkiye’de 50 bin insanın ölümüne sebep olan terör örgütü PKK’nın hamisi konumundaki HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması bahanesi ile 40 milletvekiline 5 bin avro tazminat ödemesine hükmeden AİHM’in kararının açıklandığı günde, Almanya’daki ayrımcı uygulama tartışmalara yol açtı.

Saksonya eyaletinde yaşanan olayda polis, etrafında başka kişilerin de olmasına rağmen, sadece siyahi bir kişiye kimlik kontrolü yapmıştı. İlgili kişinin Dresden İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, Gine asıllı davacıya yapılan polis kontrolünün, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar verildi.

Olay 2018 yılı Mart ayında yaşandı. Bu tarihde Chemnitz tren istasyonundaki polis kontrolünde tren bekleyen Gine asıllı davacı ve yanındaki kişiye polis kimlik sordu. Polisin kaba tavırlarla kimlik sorduğu iddia edilerek dava açıldı.

Polis memurlarının verdiği bilgide ise, kendilerine "ırkçı" hakareti edildiği, bunun üzerine Gine asıllı kişinin yere yatırılarak kontrol altına alındığı ve karakola götürüldüğü, sırt çantasında kimliği olduğu öğrenilince iki saat gözaltının akabinde serbest bırakıldığı belirtildi. Gine asıllı kişide ve polislerde karşılıklı mücadele sırasında oluşan sıyrıklar tespit edildiği bildirilirken, mahkeme 3 yıl sonra karar verdi.

Çağdaş batı: 3 yılda ancak karar verildi

Mahkeme kararında, tren istasyonundaki kimlik kontrolü ve bununla bağlantılı olarak gerçekleşen kimlik tespit işlemi, karakola götürme, beden araması, nesne araması ve zor kullanma uygulamalarının hukuka aykırı olduğu kaydedildi. Kontrol sırasında sadece siyahi kişilerin kontrole tabi tutulduğuna, bir polis memurunun ifadesinde bunu kabul ettiğine dikkat çekildi.

Mahkeme kararının gerekçesinde, sınır polisinin Almanya sınırlarına kaçak girişleri önlemek için belirli koşullar altında herkesi durdurabileceği, soru yöneltip kimlik sorabileceği kabul edilmekle birlikte, davacı ve yanındaki kişinin kontrol gerektirecek herhangi bir dikkat çekici davranışta bulunmadığı, davalı tarafın, kontrolün sadece ten rengi nedeniyle gerçekleştiği tezini geçersiz kılacak bir kanıt gösteremediği belirtildi. Kararda bu durumun anayasadaki eşitlik ilkesi ile ilgili maddenin ihlali anlamına geldiği belirtilerek "Davalının ten rengi, kendisine yönelik kontrol ve sorgu kararında etkili olmuştur." tespitinde bulunuldu.