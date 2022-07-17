Hülya Avşar'dan tuhaf çıkış! Sen uzayda mı yaşıyorsun be kadın?

Her konser ve programından milyonları cukkalayan Hülya Avşar, ekonomiyle ilgili tuhaf bir çıkışa imza attı. Geçtiğimiz haftalarda ekonomiyle ilgili sarf ettiği "Gerekirse simit yenecek, lakin bugünleri de kolay atlatacağız" ifadeleri çok konuşulan Avşar, fahiş fiyatlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Avşar’a her yıl tartışma konusu olan tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar soruldu. TV100'de yer alan habere göre; Avşar soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben çok Bodrum'cu değilim. İstanbul'da gibi hissediyorum. Çeşme de güzel lakin orası da değil. Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar."