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Gündem Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Haritaya baksınlar
Gündem

Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Haritaya baksınlar

Açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de provokatif hamlelerde bulunan Yunanistan'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 14:02:00 - 2021-05-13 14:08:26
Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Haritaya baksınlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de provokatif hamlelerde bulunan Yunanistan'a tepki gösterdi.

"1821-2020 arasındaki haritaya baksınlar"

Bakan Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunan komşularımızın provokasyondan, tehdit dilinden vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821-2020 arasındaki haritaya baksınlar, kim yayılmacı"

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