Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Haritaya baksınlar
Açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de provokatif hamlelerde bulunan Yunanistan'a tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de provokatif hamlelerde bulunan Yunanistan'a tepki gösterdi.
"1821-2020 arasındaki haritaya baksınlar"
Bakan Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yunan komşularımızın provokasyondan, tehdit dilinden vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821-2020 arasındaki haritaya baksınlar, kim yayılmacı"