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Hulusi Akar'dan YÖK'e bedelli askerlik ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile bedelli askerlik konusunda bir görüşme yaptı. Görüşmede, bedelli askerlikten yararlanacak öğrencilerin eğitim durumu konuşuldu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 23:20
Hulusi Akar'dan YÖK'e bedelli askerlik ziyareti

Hulusi Akar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmaması için alınması gereken tedbirleri görüştü. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti.

Ziyarette genel konuların dışında, bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmadan bu haktan yararlanmaları için alınması gereken tedbirler de görüşüldü.

 
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 23:20
  1. Bedelli Askerlik
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