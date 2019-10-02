Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: F-35 olmuyorsa...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.02 Ekim 2019 Çarşamba 10:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
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