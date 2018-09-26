Hulusi Akar'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asli unsurlarından biri olan Deniz Kuvvetlerimiz ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan kahraman personeliyle 'Mavi Vatanımız' olan denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uzanan denizlerde üstlendiği görevlerle dünya barışına katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AKAR'DAN MESAJ

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bugün Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferi ve dünya tarihinin de en önemli deniz savaşlarından biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıl dönümü ve denizcilerin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını belirten Akar, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının 27 Eylül 1538'de kazandığı bu zaferin Türk denizcilerinin başarısını tarihin müstesna sayfalarına altın harflerle yazdırdığını ifade etti.

Bu zaferle Akdeniz'in Türk gölü, Türk donanmasının da Akdeniz'in hakimi haline geldiğini vurgulayan Akar, yine bu zaferle Türk leventlerinin denizcilikteki maharetinin tüm dünyaya gösterildiğini, bunun yanı sıra Akdeniz'de güvenlik sağlanarak deniz ticaretinin geliştirildiğini aktardı.

Dünya denizcilik tarihine damga vuran Emir Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Kılıç Ali Paşa gibi büyük amiraller ile Piri Reis, Ali Macar Reis gibi ünlü denizcilerin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirdiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asli unsurlarından biri olan Deniz Kuvvetlerimiz ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan kahraman personeliyle 'Mavi Vatanımız' olan denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uzanan denizlerde üstlendiği görevlerle dünya barışına katkı sağlamaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin güvenliğinin sağlanması ile denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik modern bir deniz gücüne sahip olmak, ülkemiz için bir zorunluluktur. Öncelikli hedefimiz, yerli ve milli savunma sanayi ile geleceğin modern deniz harp silah ve araçlarını üreterek Deniz Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetini artırmaktır. Bu kapsamda yürütülen MİLGEM ve benzeri yerli ve milli projeler, Deniz Kuvvetlerimizin etkinliğine ve savunma sanayimize önemli katkılar sağlayacaktır."

"DENİZ KUVVETLERİ BÖLGENİN EN GÜÇLÜ DONANMALARINDAN BİRİNE SAHİP"

Akar, Deniz Kuvvetlerinin nitelikli personeli, 21'inci yüzyılın muharebe anlayışıyla uyumlu araç, silah ve teçhizatı, bilgi teknolojisi, ateş gücü ve kesin vuruş kabiliyetiyle bölgenin en güçlü donanmalarından birine sahip olduğuna işaret etti.

Kendisine verilen görevleri üstün bir başarıyla yerine getiren Deniz Kuvvetlerinin sancağı dünyanın çeşitli denizlerinde şerefle dalgalandırarak Silahlı Kuvvetlerinin saygınlığına önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini vurgulayan Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tarihi gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Preveze Zaferi'nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa'yı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal başta olmak üzere, Deniz Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen fedakar mensuplarını ve onlara daima destek olan kıymetli aile fertlerini en içten duygularımla kutluyor, kendilerine başarı ve esenlikler diliyorum. Kahraman Türk denizcileri, denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."