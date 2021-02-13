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Gündem Hulusi Akar'dan kritik ziyaret! Komuta kademesi sınır hattında
Gündem

Hulusi Akar'dan kritik ziyaret! Komuta kademesi sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Pençe Kartal-2 Harekatı Merkezi'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 13:24:00 -
Hulusi Akar'dan kritik ziyaret! Komuta kademesi sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattında Harekat Merkezi'ne geldi.

Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti.

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