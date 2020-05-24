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Gündem

Hulusi Akar'dan komşuya sert tepki: Tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine tepki göstererek "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:32:00 -
Hulusi Akar'dan komşuya sert tepki: Tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı nedeniyle İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti.

''Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir''

Hulusi Akar, ziyareti sırasında Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tahriklerine sert tepki gösterdi. Bakan Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.

''Tahrik ve provokasyon''

Ege'deki tacizlerin çok ciddi tahrik ve provokasyon olduğunu belirten Akar, "Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Emek

Yunan arkasındaki güçlere dikkat dünyada şu an dost pek kalmadı Rus’la hem Suriye hem Libya’da karşı karşıyayız abd beraberiz Ancak Bop yürüten abd ve İsrail İngiliz Fransız Ve Rus Abd Suriye’de Rus’la ortak pyd gıkımız çıkmıyor Ve sebebini çözmüşda değiliz güçlenerek büyüyor
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Osmanlı paşa

Bu adamlar niye posta koyuyor acaba.cunku sen düşmanına içerde birlik olduğunu gösteremezsen kutuplaşma had safhada olursa ülkemiz içinde, ve darbe tartışmaları olursa onlarda elini ovuşturur tabi haliyle. Başka türkiye yok birlik zamanı.
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