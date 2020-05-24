Hulusi Akar'dan komşuya sert tepki: Tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı nedeniyle İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti.

''Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir''

Hulusi Akar, ziyareti sırasında Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tahriklerine sert tepki gösterdi. Bakan Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.

''Tahrik ve provokasyon''

Ege'deki tacizlerin çok ciddi tahrik ve provokasyon olduğunu belirten Akar, "Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur." ifadelerini kullandı.