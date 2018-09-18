Hulusi Akar'dan İdlib mutabakatına ilk yorum

Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mutabakat konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli bir kazanımdır." İfadelerini kullandı.

Akar, "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek" şeklinde konuştu.