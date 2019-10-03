Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'li mevkidaşımla görüşeceğim, bizim planlarımız hazır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu akşam ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile Suriye'de güvenli bölge konusunda görüşme yapacağını açıkladı. "Bizim planlarımız hazır" Bakan Akar Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin açıklamada bulundu. "Sabır ve samimiyetle barışçıl çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz" diyen Akar, şunları kaydetti: "Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Sayın Esper ile görüşeceğiz. Daha önceden ifade ettiğimiz gibi planlarımız hazır. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz zaafiyet; planımız hazır dememiz tehdit olarak algılanmamalı."

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