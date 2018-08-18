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Hulusi Akar'dan çok önemli Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te ABD ile gerçekleştirilen müşterek devriye konusunda, her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:25
Hulusi Akar'dan çok önemli Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te ABD ile gerçekleştirilen müşterek devriye konusunda, "Her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam ediliyor" dedi.

'PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Bakan Akar yaptığı açıklamada, “Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam ediliyor. Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:25
  1. Hulusi Akar
  2. münbiç

YORUM YAZ

  • ferhat ferhat 1 sa önce
    Normade abd ye düşmansınız ,anlıyoruz ama Membiç te nedenseABD ile müttefikisiniz ve işbirliği içindesiniz . Birileri Türk milletini fena şekilde kafaya alıyor.
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