Hulusi Akar'dan A400 talebi
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii ile görüşen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konularını görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtildi. TSK'ye ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.