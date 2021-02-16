  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e ziyaret!
Gündem

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:54:00 -
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ediyor.

Burada Gara Operasyonu ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Görüşme basına kapalı gerçekleşecek. 

İki bakan saat 12'de CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İki bakan parti ziyaretlerinin ardından bugün TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuna ilişkin bilgi verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta dün gece saatlerinde bir patlama yaşandı. Erbil'de meydana gelen patlamanın İran destekli milis gruplar tarafından yapıldığı belirti..
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi
Gündem

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekl..
Gündem

"Stratejik önemi var" diyen Rusya'dan bomba Türkiye açıklaması! "İşbirliği yapabiliriz"

Demir yolu sektörünün Rusya için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay