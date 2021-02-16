Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e ziyaret!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ediyor.
Burada Gara Operasyonu ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Görüşme basına kapalı gerçekleşecek.
İki bakan saat 12'de CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
İki bakan parti ziyaretlerinin ardından bugün TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuna ilişkin bilgi verecek.